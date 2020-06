Segunda noticia de ÚLTIMA HORA en WWE, se ha podido conocer que, sumado al despedido de El Ligero, WWE tomó la decisión de finiquitar el contrato del luchador neozelandés Travis Bligh, mejor conocido como Travis Banks, uno de los varios nombres de Superestrellas WWE que han sido acusados de mala conducta sexual como parte del movimiento #SpeakingOut, el Me Too de la lucha libre.

El escándalo salió a la luz el pasado 18 de junio y allí salió el nombre de Travis junto con El Ligero. La acusación la realizó la luchadora independiente Millie McKenzie, quien reveló que Travis Banks estuvo en una relación secreta con ella cuando tenía tan solo 17 años y Travis Banks tenía 30 años de edad. Eso fue hace 3 años. El también conocido como The Kiwi Buzzsaw aceptó en redes sociales su relación, pero negó que hubiera manipulado a la joven y también negó haber creado un entorno de trabajo no seguro para ella.

Dijo que la relación era consensuada y que nació cuando él la entraba, también negó rotundamente cualquier abuso o manipulación dentro de la relación. Lo anterior no fue bien visto por WWE, y si bien no se anunció su despido, el periodista Gary Cassidy de Sportskeeda la reportó a través de su cuenta oficial de Twitter.

"WWE ha despedido a la Superestrella de WWE NXT UK El Ligero".

At this time, Travis Banks' profile still stands on https://t.co/aBL0CeB0Hu, however it can only be accessed by directly searching his name. He is no longer listed as an active Superstar or as part of the NXT UK roster.