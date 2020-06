Cartel final para AEW Fyter Fest 2020, el 1 y 8 de julio

En la más reciente edición de AEW Dynamite, la compañía AEW decidió anunciar el cartel que veremos en las dos noches del gran especial del evento AEW Fyter Fest 2020 a través de la cadena TNT, en las noches de estos dos siguientes miércoles: el primero y el 8 de julio.

► Luce bien: Cartel final para AEW Fyter Fest 2020 en sus 2 noches

NOCHE 1 (1 DE JULIO)

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Kenny Omega y Hangman Page (c) vs. Best Friends (Chuck Taylor y Trent)

CAMPEONATO TNT

Cody (c) (con Arn Anderson) vs. Jake Hager

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Hikaru Shida (c) vs. "Superbad" Penélope Ford (con Kip Sabian)

MJF y Wardlow vs. Jurassic Express (Luchasaurus y Jungle Boy) (con Marko Stunt)

Private Party (Marq Quen y Isiah Kassidy) vs. Proud 'n' Powerful (Santana y Ortiz)

NOCHE 2

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW

Jon Moxley (c) vs. Brian Cage (con Taz)

FTR (For The Revolt - Cash Wheeler y Dax Harwood) y The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. Lucha Brothers (Pentagón Jr y Rey Fénix) y The Butcher y The Blade

Chris Jericho vs Orange Cassidy

Mr. Brodie Lee, Colt Cabana y Grayson vs. SoCal Uncensored (Frankie Kazarian, Christopher Daniels y Scorpio Sky)

Lance Archer vs Joey Janela

Nyla Rose aparecerá

Recordemos que WWE ya se prepara con grandes carteles para hacerle frente a AEW estas dos siguientes semanas, pues AEW presentará dos carteles bien sólidos que pueden considerarse como de PPV. Por esto regresa WWE The Great American Bash como especial de NXT este miércoles.