Tony Khan: “Mercedes Moné y yo sabemos qué pasará”

Forbidden Door parece el lugar perfecto para que Mercedes Moné debute finalmente en AEW. Quizá no para unirse a tiempo completo a la compañía pues se ha mudado a Japón hace no mucho pero sí para tener un primer combate que de paso a otros más adelante. Ahora, solo ella y Tony Khan saben qué se traen entre manos. Como no podía ser de otra manera, acerca de este mismo asunto le preguntaron al presidente All Elite en la reciente conferencia de medios de Double or Nothing, y su respuesta fue esa.

► Tony Khan, Mercedes Moné y Forbidden Door

“De ahora en adelante, se vuelve interesante porque nadie realmente sabe, aparte de Mercedes y yo, qué iba a suceder allí y qué deparará el futuro para ella, ya sea competir exclusivamente en New Japan o potencialmente también estar en Forbidden Door. Francamente, ahora, mirando hacia el futuro, no creo que nadie más que ella sepa cuándo estará lista para regresar al ring.

“Tengo un gran respeto por Mercedes y creo que ha sido una gran campeona en todo el mundo, incluyendo New Japan. Ella habría sido una gran primera campeona STRONG, pero creo que tenemos una gran campeona en Willow y buscaremos aprovechar a Willow en AEW y posiblemente en ROH, y sacar partido de ese nuevo y hermoso cinturón que tiene“.

