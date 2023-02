Mercedes Moné no quiere atarse a AEW

Quienes esperan un recorrido extenso de Mercedes Moné como cara de la novel “división” de mujeres de NJPW, tras ganar el Campeonato Femenil IWGP en Battle In The Valley el pasado sábado, parece que deberán contener por ahora su entusiasmo.

Según informa Dave Meltzer en el último Wrestling Observer Newsletter, Moné sólo ha firmado con Bushiroad para dos fechas más. La primera, Sakura Genesis, el 8 de abril, donde defenderá su oro ante AZM, quien ya lanzó reto este lunes durante la rueda de prensa de Stardom previa al evento Tokyo Cinderella Journey. La segunda, All Star Grand Queendom (se dice que podría ser el mayor show en la historia de Stardom), el 23 de abril, yendo contra Mayu Iwatani, presumiblemente también defendiendo cetro.

► Forbidden Door, sólo un posible affaire

El recalcitrante ombliguismo del que hacen gala los estadounidenses también se reproduce en el ámbito de la lucha libre. Muchos sólo considerarán que Mercedes Moné ha triunfado fuera de WWE hasta que levante algún título dentro de AEW, como si no existieron otros universos válidos fuera de la industria yanqui.

Una estampa, Mercedes Moné de Campeona Mundial AEW, que se diría improbable. Según informa hoy Mike Johnson de PWInsider en un “Audio Update“, la otrora Sasha Banks podría aparecer en el evento Forbidden Door 2 como representante de NJPW/Stardom si su relación laboral con Bushiroad aún sigue activa (se rumora que este PPV tendrá lugar el 24 de junio). Sin embargo, señala Johnson, no existen indicios de que Moné esté interesada en una vinculación contractual con AEW.

El pasado mes, hubo un fuerte runrún acerca de la posibilidad de que Moné fuese la compañera sorpresa de Saraya en el episodio de Dynamite del 11 de enero. Y ya saben, acabó siendo Toni Storm. Moné no cierra la puerta a ninguna empresa, y recientemente, dijo esto bajo entrevista con Scott Fishman de TV Insider.