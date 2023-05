Tony Khan habla de la separación de marcas en AEW

Tony Khan estuvo realizando unas horas atrás la conferencia de medios previa a Double or Nothing y una de las muchas preguntas que le lanzaron, porque es una cuestión que los fanáticos All Elite están deseando aclarar, es si va a haber realmente una separación de marcas, si cada programa, incluyendo el próximo Collision, va a tener a sus luchadores y luchadoras. El presidente de la compañía no confirmó nada pero a continuación leemos su respuesta, durante la cual se muestra contento de que sea un tema que esté en boca de todos.

► AEW podría separar sus marcas

“Aún no he dado una explicación detallada sobre lo que estoy planeando en cuanto al futuro del elenco y cómo se asignarán las personas en Dynamite, Collision y nuestros otros programas. Es una gran pregunta, sin duda. Puedo entender por qué los aficionados a la lucha libre de todo el mundo estarían interesados y curiosos al respecto.

“Francamente, eso es algo que hemos buscado, queremos generar esa curiosidad y hacer que la gente se pregunte exactamente lo que estás preguntando: ‘¿cuál es el futuro del elenco de AEW y qué significa todo esto a partir de Double or Nothing?’ Es una pregunta muy buena y algo en lo que estaremos emocionados de profundizar más“.

Es interesante apuntar que esa separación de marcas estaría motivada también por la vuelta de CM Punk para liderar el nuevo show de los sábados. Como bien sabemos, hay quienes no están nada de acuerdo con volver a tenerlo como compañero, y menos aún a trabajar con él.

¿Qué piensas de lo dicho por Tony Khan?