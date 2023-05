Tony Khan: “Si es ética, me encanta la competencia”

Este domingo 28 de mayo, AEW y WWE volverán a enfrentarse por la atención de los fans en el mismo horario, como ha pasado tantas veces, con la realización de Double or Nothing y NXT Battleground. Y hablando de la marca amarilla, recordemos que durante un buen tiempo estuvo rivalizando con Dynamite cada miércoles por la noche, hasta finalmente cambiar su emisión a los martes. Y de la misma manera Rampage ha tenido colisión con SmackDown los viernes, y Collision los sábados seguramente coincidirá con Eventos Premium en Vivo de la compañía McMahon.

► Tony Khan habla de la competencia

Durante la reciente conferencia de medios para la velada All Elite, Tony Khan explicaba que la competencia le encanta, pero que no siente que siempre ha sido ética desde el otro lado.

“Desde el primer día, desde que lanzamos nuestro programa de televisión, siempre ha habido esa sensación. Pero creo que realmente cambió un poco el 14 de abril de 2021, y ahora, con esto, se siente como los viejos tiempos en ciertos aspectos. Siempre estoy emocionado por competir, sin importar en qué arena me encuentre. Realmente disfruto la competencia en la lucha libre, siempre y cuando se mantenga dentro de estándares éticos.

“No tengo un gran problema con que otras personas realicen eventos en momentos similares. Les deseo a todos lo mejor, y espero que logremos ofrecer el mejor espectáculo el domingo. Creo que habrá un gran público para AEW Double or Nothing. El espíritu de competencia es algo con lo que hemos lidiado desde el inicio de AEW, y realmente no tengo ningún problema con ello, siempre y cuando sea una competencia ética. No creo que siempre provenga de la otra parte“.

¿Qué piensas de lo dicho por Tony Khan?