Mustafa Ali: “No soy un triste, soy apasionado”

La Superestrella de WWE, Mustafa Ali, no quiere ser conocido como alguien que se queja todo el tiempo, una Superestrella de débil carácter como muchos le tachan por estar “llorando” cada vez que aparece en televisión. El luchador de 37 años, que desafiará a GUNTHER por el Título Intercontinental WWE esta noche en Night of Champions en Arabia Saudita, habló con Metro UK sobre la manera en la que piensa que es visto por WWE y cómo él intenta hacer ver a todos que no tiene nada que ver con su personaje.

►El llanto de Ali

La carrera de Mustafa Ali en WWe no está siendo fácil con muchos más bajos que altos. El luchador, que siempre da el 100% en todas sus luchas, siempre ha estado considerado como un talento de mitad del elenco para abajo y aunque su pasión nunca ha sido puesta en duda, él mismo dijo:

“Entonces, la pasión es peligrosa, ¿verdad? La pasión puede hacerte escalar la montaña más alta, pero la pasión también puede hacerte equivocarte a veces. Creo que he hablado mucho de ello, de los altibajos, los altibajos de lo que hacemos en nuestra industria. Mi preocupación es que la reputación se convierta en este tipo que era infeliz, no soy infeliz, solo soy apasionado“.

Ali señaló que incluso antes de querer irse, se estaba preparando para cualquier oportunidad que pudiera venir y para asegurarse de no desperdiciarla cuando llegara:

“Incluso cuando no estoy en televisión, estoy en el ring cuatro días a la semana, estoy en la mejor forma de mi vida. Puedes ponerme en una lucha con cualquiera: tengo notas en mi teléfono, tengo notas sobre cada luchador del elenco de todos sus movimientos. Me gusta estudiar al rival para cuando llegue el día estar preparado para el reto. No es ego, no es nada más que, quiero ser lo mejor que pueda ser, para la empresa y para mí mismo. Solo soy un tipo apasionado, ¡me encanta esto!“

“Mi gran preocupación antes de hacer este personaje es que, a los ojos de WWE, me presentaron como un buen tipo, como un personaje que no paraba de quejarse por no tener oportunidades y yo no soy así“.

Ali tendrá esta noche una oportunidad de oro ante GUNTHER de hacerse con el Campeonato Intercontinental ante una fanatizada que, sin duda, en Arabia Saudita estará de su lado.