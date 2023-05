Jordynne Grace deja IMPACT! y la lucha libre

Fue la estipulación más interesante ayer de Under Siege. Aunque el cartel del último especial de Impact Wrestling tenía buenas bazas, ningún combate contaba con la certeza de ser el último entre sus implicados, excepto el disputado por Deonna Purrazzo y Jordynne Grace.

Per se, resultaba notorio, ya que el Campeonato Mundial Knockouts estaba en juego, pero además, si Grace no salía ganadora, nunca podría volver a luchar por dicho cetro mientras Purrazzo lo ostentase. De ahí que el combate se promocionara como “Last Chance Match”.

Y Purrazzo retuvo, tras un disputado choque de estilos llaveo vs. fuerza, decantado finalmente del lado de la campeona, quien aplicó su Queen’s Gambit sobre Grace desde la segunda cuerda y puso de espaldas planas a “Thick Momma Pump”. Cuarta vez que Purrazzo vence a Grace en mano a mano.

Una compungida Grace dejó el ring ante la mirada de una “The Virtuosa” que no celebró demasiado su victoria.

Poco después de que Under Siege echara el telón, Fightful publicó un revelador reporte sobre Grace: la gladiadora es ya agente libre, al concluir su contrato con Impact este mes. Grace, asimismo, dejará la lucha libre temporalmente para dedicarse a otros proyectos; estos seguramente apunten al fisicoculturismo, pues ya ha sido partícipe de algunas competiciones, obviando que podría no regresar si quisiera a los rings, pues gana una importante suma de dinero cada mes vía OnlyFans.

Semanas atrás, durante una sesión virtual de firma de autógrafos en K&S WrestleFest, Grace precisamente habló de sus planes de retiro.

«Me gustaría retirarme de la acción en el ring antes de lesionarme gravemente. No sé cuándo será eso. Supongo que nadie puede prever eso, pero eventualmente, me gustaría ser escritora o agente o algo así. No hay muchas agentes o escritoras».