TNA ya empieza a acusar el «Efecto D’Amore»

Cada vez que TNA intenta levantar cabeza, alguien le pone la pierna encima para que no lo haga. Aunque más bien es la propia TNA la que suele sabotearse a sí misma.

Cuando todo parecía de color de rosa a principios de año, con su esperado «rebranding» y el rotundo éxito del PPV Hard To Kill, la noticia de la salida de Scott D’Amore hizo que otra vez muchos seguidores arquearan sus cejas por el futuro de la promotora, con un particular estigma crónico arrastrado desde el fin de la «Spike Era».

D’Amore había mantenido a flote el producto tras la entrada en escena de Anthem Sports & Entertainment y logrado impulsarlo mediante buenas decisiones, tanto empresariales como creativas, generando un fuerte vínculo con muchos talentos que podía llevar a que estos tomaran el mismo camino, sobre todo tras conocerse el «revival» de MAPLE LEAF PRO por obra y gracia del otrora miembro de Team Canada.

Tal escenario no se hizo visible de inmediato, pero con el paso de los meses, ese temido «éxodo» comienza a golpear TNA. Primero fue Gisele Shaw, dejando la empresa para unirse a MAPLE LEAF PRO. Luego Mike Bailey, de momento agente libre pero igualmente ya formó parte de los dos primeros shows de la casa canadiense. Y ahora, Josh Alexander, quien hizo público que a partir del 15 de febrero dejará de estar bajo contrato con TNA. Sin olvidar el caso de Jordynne Grace, posiblemente también en sus últimas semanas como «Knockout».

Evidentemente, más allá de que Scott D’Amore ya no esté al frente, mientras TNA no dé un verdadero salto de mediaticidad, muchos competidores seguirán viéndola como un útil «checkpoint» hasta llegar a WWE. Sin embargo, Josh Alexander admite, bajo reciente entrevista con Chris Van Vliet, que en parte su decisión de no renovar viene motivada por la ausencia de D’Amore.

«De alguna manera sí. Cuando supe que se iba, me eché a llorar, no voy a mentir. Pensé en los últimos cinco años y todo lo que ha ocurrido en este tiempo. Cuando empecé, no tenía relación con él más allá de que me consiguió un visado y me dio esta oportunidad, y entonces desarrollamos una relación de confianza y me dio consejo y me ayudó mucho y me puso con la gente adecuada para asegurarme que mis habilidades crecían a la hora de narrativa, promos y desempeño dentro del ring.

«Me puso con cierta gente con la que no tenía por qué, pero sabía que me ayudaría. Que se fuera, tienes que pensar que íbamos a muerte con él. Todo el vestidor estaba entusiasmado con el ‘rebranding’ de TNA y se sintió como si nos quitaran algo. ¿Cómo reacciona uno a algo así? Con la relación que construimos, sentí que había perdido a un mentor, y fue un asco, pero así es el negocio de la lucha libre.

«No creo que sea al 100% la razón por la que haya decidido ser agente libre. De todas maneras habría pensado en ser agente libre. Cuando negocié con Scott mi acuerdo de tres años, me dijo, ‘O bien vas a valer tanto que no pueda retenerte, o bien me aseguraré de pagarte para que te quedes aquí, y lo vas a merecer, porque sé de lo que eres capaz’».