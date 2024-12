«The Walking Weapon» Josh Alexander será uno de los agentes libres más potentes a comienzos de 2025 en la lucha libre profesional cuando termine con TNA, donde ha sido dos veces campeón del mundo, incluyendo un segundo reinado de 336 días, campeón de la X-Division y campeón en parejas. Durante su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight, este fue uno de los temas principales que trató el veterano de 37 años de Bolton, Ontario, Canadá, que también ha luchado en NJPW, GCW o RevPro.

► Agencia libre, ¡allá vamos!

«El 15 de febrero seré agente libre. Me refiero a que TNA anunció que extendieron mi contrato, recogiendo mi extensión de un año el 14 de febrero del año pasado. Así que sí, voy a entrar en la agencia libre por primera vez. Estoy en partes iguales nervioso y emocionado. Obviamente, está el extremo del espectro donde piensas que nada podría salir de esto. Hay que ser realista. Tengo hijos, tengo una esposa, tengo una casa que pago y cosas así. No puedo simplemente hacer lucha libre porque me encanta, porque es todo lo que he hecho realmente. Eso es lo que me ha guiado en este negocio todo el tiempo, simplemente encontrar satisfacción en ello, y eso es lo más importante para mí. Mientras pueda hacerlo en algún nivel, soy feliz. Hago independientes, todavía hasta el día de hoy, donde obtengo mucha satisfacción, y estoy muy feliz de hacerlo. Y puede que sea eso. Puede que solo termine haciendo independientes. Quizás vuelva a la construcción para alimentar a mi familia y cosas así. Pero de vez en cuando tienes que apostar por ti mismo. Así que ahora se trata de qué es lo que me va a emocionar más allá de este punto«.

► ¿Qué es lo siguiente?

«Esa es la gran incógnita porque no sé cuál es el próximo paso. En el pasado me han criticado por decir que nunca tuve el sueño de ser el evento principal de WrestleMania. Y sé que el propio Hunter ha dicho algo como: ‘Si no quieres ser el mejor aquí, entonces estás en el negocio equivocado’. No es que no quiera ser el mejor, o que no crea que tengo la capacidad de serlo o algo por el estilo, simplemente nunca fue mi sueño de infancia. Porque, honestamente, nunca pensé que algo de lo que estoy haciendo o he hecho fuera siquiera posible. Así que todo esto ha sido un viaje increíble en el que he estado todo el tiempo, y simplemente se ha tratado de fijar pequeñas metas en el camino, como tú dijiste.

Quería ganar el Campeonato Mundial de esta promoción independiente de Ontario también. Quería que me pagaran cierta cantidad por luchar también. Quería ese contrato que validara todo este trabajo y todo este viaje. Destruir autos con tantas millas por ganar poco o nada, manejar hasta Chicago y regresar en una noche para llegar a trabajar al día siguiente y cosas así. Y luego logras ese contrato, y todas esas otras cosas que he podido hacer. Ahora estoy aquí pensando, ¿qué podría hacer a continuación que sea el próximo paso? Y es como, necesito hacer crecer mi nombre. Siento que me he establecido como uno de los mejores en TNA, y lo que sea que venga después de eso. Es decir, lo descubriré, y luego me fijaré esas otras metas.»

► Una larga lista de deseos

«En este momento estoy mirando a todas partes. Ambos de mis hijos son fanáticos de la lucha libre, especialmente mi hijo de seis años. Así que, los lunes vemos Raw, los martes NXT, los miércoles Dynamite y los jueves Impact. Estoy viendo todo con mis hijos toda la semana, lo cual es increíble porque puedo compartir esta pasión con ellos. Pero al mismo tiempo, estoy observando el producto, mirando NXT y pensando: ‘Ethan y yo podríamos hacer equipo y enfrentarnos a ese otro, sería increíble’. Me encantaría tener una lucha con Pete Dunne o Gunther, la lista sigue.

Luego ves Dynamite, y pienso: ‘Ya he tenido luchas increíbles con Will y Takeshita en el pasado, me encantaría hacer eso en un escenario más grande’. Y algo que tengo en mi lista de deseos es enfrentarme a Edge, un luchador que todavía está activo y que realmente me encantaría tener la oportunidad de luchar. Ahora está en AEW, ¿sabes a lo que me refiero?

Y luego está Japón. Shingo es uno de los que está en mi lista de deseos. Esto es posible, voy a lograrlo. Él e Ishii estaban cabeza a cabeza en mi lista, y logré hacer que sucediera la lucha con Ishii. Shingo es el otro. Así que solo miro el panorama, pienso en a dónde puedo ir y en el talento con el que quiero trabajar. Todos tienen planteles bastante sólidos. Poder contar historias y cosas así con estas personas… las opciones están abiertas.»

► Un factor decisivo

«Probablemente sea simplemente satisfacción personal, junto con un montón de cosas que influyen en eso. Me encanta la lucha libre. Me encanta el acto mismo de luchar. Si me das 20 minutos en televisión o en un pay-per-view, saldré ahí y haré todo lo posible para que ocurra algo mágico. Así que, donde surjan las oportunidades, eso es probablemente lo más importante. Obviamente, el dinero también es un factor. Como dije, tengo dos hijos y una esposa. Necesito mejorar el lugar donde vivimos, porque mis hijos no hacen más que crecer y volverse más locos.»