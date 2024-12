Daniel Cormier se ha unido a muchos aficionados a la pelea que critican el cara a cara entre el campeón del peso wélter de la UFC, Belal Muhammad, y Shavkat Rakhmonov en el UFC 310, calificando el momento de decepcionante.

El cara a cara tuvo lugar tras la victoria de Rakhmonov sobre Ian Garry, que le situó como próximo aspirante al título de Muhammad. El combate principal previsto originalmente entre «Remember the Name» y «Nomad» se canceló después de que el campeón se retirara debido a una infección en un dedo del pie.

Cuando Muhammad pudo finalmente entrar en el octágono para el careo, la interacción se mantuvo respetuosa, lo que Cormier consideró que carecía de la intensidad necesaria para dar bombo a la pelea.

«Tengo que ser sincero. Fue raro», dijo Cormier en su canal de YouTube. «No me encantan los cara a cara cuando tienes un traductor, especialmente cuando Belal, por mucho que la gente quiera odiarlo, no es un tipo irrespetuoso. Así que no hace ese momento que estás buscando cuando traes a un campeón al ring.»

Cormier comparó el momento con otras interacciones notables después de la pelea, destacando el valor promocional que faltaba.

«Cuando (Alexander Volkanovski) entró después de que (Ilia) Topuria venciera a Max (Holloway), se dieron la mano y se fueron. Fue muy respetuoso. Pero se entendía lo que decían. Cuando (Sean) O’Malley estaba allí, y estaba a punto de pelear con Aljo (Aljamain Sterling) por el cinturón, Merab (Dvalishvili) toma la chaqueta, eso hace un recuerdo. Este pasado sábado en la noche, no creo que sirvió el propósito que usted desea, como una promoción, con respecto a lo que vas a hacer para tratar de construir esa pelea «.

Mientras que el cara a cara estaba destinado a encender la anticipación para su potencial pelea por el título, Cormier cree que la falta de drama o compromiso significativo puede haber quedado corto de su objetivo promocional.