Pese a dos importantes indicios, perder el Campeonato de la División X y no formar parte de las últimas grabaciones de TNA, Mike Bailey, según expuso Sean Ross Sapp días atrás, aún estaba bajo contrato con la empresa y no la dejaría por AEW.

Pero como intuía un servidor, efectivamente, hay fuego en ese humo.

Ahora, Fightful publica que el contrato de Bailey con TNA concluyó el 1 de noviembre… después de que Mike Johnson de PWInsider diera la primicia. Y seguidamente, el medio comandado por Sapp asegura que «Speedball» estaría camino de unirse a AEW. F4WOnline comparte la noticia, señalando que Bryan Alvarez confirma los reportes de PWInsider y Fightful.

Bailey no se ha pronunciado sobre su estatus, mientras tiene en agenda una implicación competitiva hoy dentro del cartel de GCW Gateway To Death, donde se medirá a Miyu Yamashita. Sin dejar el entorno de GCW, recientemente Bailey fue anunciado para enfrentar a Josh Alexander en Josh Barnett’s Bloodsport XII el 24 de noviembre. Y menos de una semana después, hará lo propio con Shelton Benjamin en el Supershow de WrestleCade 2024.

🚨MATCH ANNOUNCEMENT: See Shelton Benjamin vs “Speedball” Mike Bailey at the #WrestleCade SuperShow



➡️ 11/30/24 at 5pm

➡️ Benton Convention Center

301 West 5th Street

Winston-Salem, NC



🎟️ at https://t.co/NVNvgl2o52

📡 at @TitleMatchWN pic.twitter.com/LDTde0MrfQ