El campeón del peso wélter de la UFC, Belal Muhammad, hizo un inesperado intento de entrar en el octágono el pasado sábado por la noche en el UFC 310. Su intención era enfrentarse a Shavkat Rakhmonov, que acababa de derrotar a Ian Garry y se posiciona ahora como el próximo aspirante al título.

Sin embargo, la seguridad de la jaula detuvo inicialmente a Muhammad, al parecer por no reconocerle y sospechar que podría provocar disturbios. Tras aclarar la situación, se permitió al rey de las 170 libras entrar en la jaula.

Las medidas de seguridad en los eventos de la UFC se han incrementado debido a incidentes pasados en los que peleadores irrumpieron en el octágono y provocaron altercados. Muhammad explicó su versión de los hechos durante una entrevista con The Schmo:

«Sí, no sé, pensaron que iba a hacer. Pensaron que estaba haciendo un Merab, como saltando por encima y volviéndome loco o algo así», dijo Muhammad. «¡No, él me llamó, hermano! Si alguien me llama a la jaula, voy a entrar, ¿no? No creo que (los de seguridad) lo oyeran, no se dieron cuenta de lo que pasaba, pensaron que iba a atacarle. Yo estaba como, hermano, tranquilo».

La tensión entre Muhammad y Rakhmonov se remonta a su enfrentamiento originalmente programado en el UFC 310, que fue cancelado después de que Muhammad se retirara debido a una infección en un dedo del pie. Para aumentar el drama, Leon Edwards respondió al incidente en Instagram con una cadena de emojis de llanto y risa en un post de ESPN.

El ascenso de Muhammad a la cima del peso welter se produjo a expensas de Edwards el pasado mes de julio. «Remember the Name» superó a “Rocky” en cinco asaltos en el combate principal del UFC 304, celebrado en Manchester (Inglaterra).

Edwards ha prometido recuperarse y recuperar el oro a finales de 2025. Por el momento, sin embargo, parece que Muhammad tendrá que vérselas con Rakhmonov antes de pensar en una posible trilogía con el ex campeón.