No tuvieron defensa en Turning Point 2024, así que para el primer episodio de iMPACT! tras este especial del pasado viernes, The Hardys pusieron sobre la mesa el Campeonato Mundial de Parejas TNA, ante The System, continuando con la rivalidad que mantienen con el rudo grupo. Principal punto promocional del show que nos ocupa, grabado casi tres semanas antes de Turning Point 2024, el pasado 9 de noviembre desde la Crown Arena de Fayetteville (Carolina del Norte, EEUU).

Entre el resto del cartel programado, destacar un encuentro a cinco bandas por posicionarse como retador al Campeonato de la División X que porta Moose, con KUSHIDA, Trent Seven, JDC, Ace Austin y Leon Slater.

Ademas, hubo choque de cuartetos que albergó nueva implicación de Josh Alexander antes de ser agente libre el 15 de febrero, donde luchó otra vez contra Steve Maclin, luego de que este lo derrotara en Turning Point 2024.

► AJ Francis por Navidad

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: KUSHIDA derrotó a Leon Slater, Trent Seven, JDC y Ace Austin . Slater recibió la cuenta de tres tras encajar el Back To The Future. TNA casi siempre logra ofrecer buenos «openers» que encienden al público. KUSHIDA buscará el título de la División X ante Moose en Final Resolution (13 de diciembre).

Tasha Steelz, bajo entrevista con Gia Miller por su lucha contra Jordynne Grace estipulada para más adelante, quiso recordar que ella también es ex Campeona Knockouts y que «The Juggernaut» constituía una piedra en el camino de cara a recuperar dicha correa.

PCO y Sami Callihan derrotaron a The Good Hands (John Skyler y Jason Hotch) . Una discusión durante una partida de póker vista en el capítulo del Día de Acción de Gracias provocó este choque, de puro relleno, pero lo mejor de la noche, por estar implicado PCO, quien tuvo que ausentarse de Turning Point 2024. En el poscombate, TNA mostró un extraño vídeo con el número 23.

Tras bambalinas, AJ Francis aborda a Nic Nemeth mientras este estaba hablando de su gran 2024, y lo reta a concederle una oportunidad titular. Nemeth, por desgracia, no lo duda, y, tragedia, Santino Marella oficializa el choque para Final Resolution. Gran manera de acabar el 2024, sí…

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) derrotaron a The System (Eddie Edwards y Brian Myers) (con Alisha Edwards) por DQ para retener el título . Imagino que el resultado, un tanto absurdo (Alisha Edwards golpeó a los Hardy con un palo de kendo antes de que los hermanos rompieran unas mesas con The System encima de ellas) propiciará revancha. En el poscombate, Matt y Jeff acabaron defenestrados por los rudos.

Dani Luna y Jody Threat, vía promo pregrabada, avisaron de que se desharían de Ash y Heather By Elegance.

Santino Marella anunció que, efectivamente, habrá revancha entre The Hardys y The System, en Final Resolution. Y será una lucha de mesas.

Sami Callihan quiso comentarles a Jake Something y Hammerstone sus sospechas de que ellos estaban detrás de ese vídeo con el número 23. Seguidamente, Hammerstone retó a Callihan.

Tasha Steelz derrotó a Jordynne Grace . Valiéndose de las cuerdas, de una distracción de Alisha Edwards y de la ineptitud del réferi, Steelz sumó su primera victoria en iMPACT! desde el pasado mayo. Las rudas buscaron apalizar a Grace, pero Masha Slamovich hizo el salve una vez más. Rosemary estuvo observándolo todo desde las alturas, cual Sting en los tiempos de la nWo.

TNA anunció combates para el próximo iMPACT!: Leon Slater y Laredo Kid vs. The Rascalz; Rosemary vs. Xia Brookside; Hammerstone y Jake Something vs. PCO y Sami Callihan; Dani Luna vs. Heather By Elegance; Nic Nemeth, Masha Slamovich y Joe Hendry vs. Tasha Steelz y First Class.

Y seguidamente, más luchas para Final Resolution 2024: Moose (c) vs. KUSHIDA por el Campeonato e la División X; Masha Slamovich (c) vs. Tasha Steelz por el Campeonato Mundial Knockouts; Joe Hendry vs. Josh Alexander vs. Steve Maclin vs. Mike Santana por una oportunidad al Campeonato Mundial TNA.

The Northern Armory y Frankie Kazarian derrotaron a Mike Santana, Steve Maclin, Eric Young y Jonathan Gresham . «Kaz» golpeó con su trofeo del Call Your Shot Gauntlet a Gresham y seguidamente, «The Octopus» recibió la cuenta de tres vía Alexander. Aunque los rudos ganaran y el público quedase un tanto descontento, fue un entretenido cierre.

Exceptuando la primera lucha, el nivel «in-ring» de iMPACT! no pasó del aprobado; dinámica que vengo comentando se repite durante los últimos meses. La construcción de Final Resolution nos deja claro que este evento sólo será un puente hasta Genesis, donde quizás, ahora sí, llegue la ansiada coronación de Joe Hendry. Y mejor no me lameré demasiado la herida que supondrá tener a AJ Francis como retador al Campeonato Mundial TNA allí, mientras Mike Bailey ya no forma parte de la empresa. Un tibio «fallout» de Turning Point.