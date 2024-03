El tremendo éxito de TNA Hard To Kill 2024

2024 está suponiendo un año memorable para TNA y sus seguidores. La empresa de Anthem Sports & Entertainment consumó su «rebranding», dejando atrás la denominación de Impact Wrestling, para volver al clásico Total Non Stop Action con la que fue bautizada originalmente, tras una etapa pos-Covid donde el producto se ganó, cuanto menos, atraer más miradas.

Y como cita definitoria, Hard To Kill canalizó todo ese «momentum» el pasado 13 de enero. Evento que según avanzó Dave Meltzer dos semanas después, cuando todavía las cifras de ventas de PPV no eran definitivas, tuvo bastante seguimiento.

«Hard To Kill lo hizo genial. Ahora mismo hace apenas una semana y media, por lo que el número crecerá, pero fueron 8000 ventas de PPV en televisión, un número verdaderamente bueno para TNA. Es el mayor número que han hecho desde el combate Rich Swann-Kenny Omega […] Es posible que sea el mayor número desde la época de Spike. Sin duda, será el tercer mejor número desde la época de Spike.

«Y el hecho de que lo hicieran en una noche contra los playoffs de la NFL, contra Battle In The Valley […] y fueron directamente contra Collision. Hacer un número así contra un partido de fútbol y contra Collision y Battle In The Valley, creo que es fantástico. No hay otra manera de verlo. Es fantástico».