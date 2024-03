Tres nuevas luchas amplían el cartel de TNA Sacrifice 2024

TNA esperó poco tiempo para hacer oficial el primer combate de Sacrifice 2024, ya que el evento tendrá lugar dentro de una semana. Como presumible estelar del evento, Moose defenderá el Campeonato Mundial TNA ante Eric Young, luego de que este se ganara tal oportunidad con una victoria sobre Frankie Kazarian en No Surrender.

Y ayer, de una tacada, TNA configuró un cartel de Sacrifice 2024 con cuatro encuentros.

Tasha Steelz y Xia Brookside batallaron por una oportunidad al Campeonato Mundial Knockouts, pero como el duelo acabó sin una ganadora ya que ambas quedaron fuera del ring durante más de 10 segundos, Jordynne Grace salió al escenario y anunció que defenderá su oro ante las dos gladiadoras. Valiosa oportunidad en especial para Brookside, quien desde su firma con TNA goza de enorme exposición.

Ya sin títulos de por medio, Nic Nemeth se medirá a Steve Maclin, Josh Alexander a Alex Hammerstone (nueva contratación de TNA) y Mustafa Ali, acompañado de The Good Hands (John Skyler y Jason Hotch) irá contra Chris Sabin, KUSHIDA y Kevin Knight.

Sin mayor demora, el próximo viernes, 8 de marzo, desde el St. Clair College de Windsor (Ontario, Canadá), TNA presenta Sacrifice 2024, cuyo menú luchístico es ahora el siguiente.

