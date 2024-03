Chelsea Green pospuso una decisión importante al volver a WWE

Chelsea Green ha ganado notoriedad en su última etapa en la WWE, donde regresó en el Royal Rumble del año pasado para consolidarse como una de las principales Superestrellas femeniles de Monday Night Raw, logrando el Campeonato Femenil de Parejas WWE en el proceso. Recordemos que meses atrás había sido despedida, durante el régimen de Vince McMahon, y cuando apenas había hecho su debut en el elenco principal.

► Chelsea Green ya tenía planes de ser mamá

Durante una entrevista reciente en el podcast Lightweights, Chelsea Green reveló que sus planes con Matt Cardona de tener hijos se pospusieron temporalmente cuando fue recontratada por WWE el año pasado.

“Entonces, en realidad habíamos planeado comenzar a tener hijos en septiembre de 2022 y me contrataron en octubre de 2022. Íbamos de viaje a Italia y pensamos: ‘¿Sabes qué? Este sería el momento perfecto’. como si estuviéramos en un gran lugar. Está prosperando en la escena independiente”.

“Me va bien en la escena independiente, pero no es un salario que no pueda eliminar de nuestra vida. No es ninguna locura lo que estoy haciendo y simplemente lo estoy haciendo para volver a la WWE y nadie realmente me llama, así que comencemos a pensar en tener un bebé y luego fue como justo antes de irnos a Italia que hablé con Triple H y me pidió que volviera”.

«Entonces, ahora hemos puesto una pausa porque quiero superar esto, ya sabes, como quiero superarlo... Odiaría tener un bebé y estar sentada con mi recién nacido en el sofá mirando a Matt hacer algo que sabía que podría haber hecho, como quiero asegurarme de hacer las cosas y de que las oportunidades que me dan las hago. Los tomo, los hago lo mejor que puedo y luego no me arrepentiré, pero eso podría ser en seis meses, podría ser en dos años, quién sabe, pero quiero decir, tengo casi 33 años, ¡así que vamos!

Chelsea Green también cree que es sólo cuestión de tiempo antes de que su esposo, Matt Cardona, regrese a la WWE, considerando que públicamente ese ha sido su objetivo. En todo caso, por ahora la pareja va bien en sus respectivas carreras y seguramente verán el momento oportuno cuando decidan formar una familia.