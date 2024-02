WWE NXT 27 DE FEBRERO 2024 .— La semana pasada, después de que Chase U (Andre Chase y Duke Hudson) vencieran a Axiom y Nathan Frazer en una lucha de contendientes número uno al Campeonato de Parejas NXT, reaparecieron Karl Anderson y Luke Gallows, quienes atacaron a los cuatro luchadores. No veíamos a los Good Brothers en NXT desde el 18 de octubre de 2022, y seguramente causarán estragos en este territorio. Por lo pronto, Ava Raine, la Gerente General de NXT, los programó este martes ante la espectacular dupla formada por Edris Enofé y Malik Blade. ¿Serán capaces de frenar al par de rudos? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Noam Dar defenderá la NXT Heritage Cup ante un miembro del No Quarter Catch Crew, es decir, su rival será Drew Gulak o Charlie Dempsey o Damon Kemp o Myles Borne.

Otros duelos programados para este episodio son: Von Wagner vs. Lexis King; Kiana James vs. Kelani Jordan, y Dijak vs. Luca Crusifino.

Además, el Campeón NXT, Ilja Dragunov, se verá las caras con el contendiente número uno a su título: Carmelo Hayes.

WWE NXT 27 de febrero 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

El programa empezó con el cara a cara entre Carmelo Hayes e Ilja Dragunov, con algunos miembros de seguridad en el medio para prevenir cualquier incidente. Melo le dijo a Ilja que, aunque no era el Campeón, es quien lleva a la marca y le hizo saber que no entrará al ring hasta que no haya un contrato con una lucha titular garantizada.

Melo le dijo a Ilja que no es de las personas que atacan a traición y le dio plazo hasta el final de la noche para que responda a sus demandas. Ilja quiso bajar para atacar a Melo, pero los miembros de seguridad lo impidieron.

1. Kelani Jordan vs. Kiana James Ambas iniciaron forcejeando, y aunque Kiana quiso recurrir a sus artimañas, Kelani se mantuvo en control y se lanzó sobre su rival afuera del ring. Sin embargo, falló un ataque desde el aire y Kiana aprovechó para tomar el control. Kelani logró neutralizar a su rival y buscó atacar apoyándose en la cuerda superior, pero Izzi Dame la hizo caer y la devolvió al ring toda maltrecha. El Final Kiana la remató con una DDT. Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena presentación de ambas luchadoras.

Contras El combate fue corto. Buena porción se la llevó el corte comercial.



2. Luke Gallows y Karl Anderson vs. Edris Enofe y Malik Blade Gallows y Anderson buscaban en NXT tener mayor continuidad que en SmackDown y empezaron de buena forma, mostrando un gran dominio sobre sus rivales, hasta que Blade y Enofe los neutralizaron con sendas patadas voladoras, aunque no les sirvió mucho cuando entró Gallows a poner orden. Enofe recibió el relevo de su compañero y logró neutralizar a Anderson, quien también había ingresado. Gallows volvería para ayudar a sus compañeros, dejando a Blade fuera de combate. El Final Magic Killer sobre Enofe. Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Gallows y Anderson con la victoria. Les podrá venir bien esta estancia.

Contras Corto y predecible



Tras el combate, los de Chase U aparecieron entre el público para referirse a los eventos de la semana pasada. Axiom y NAthan Frazer también aparecieron y ambos equipos querían ponerle las manos encima a los de OC y también obtener una lucha por el Campeonato de Parejas NXT. LWO también llegó y se armó el relajo en el ring, con Gallows y Anderson huyendo, mientras Bron Breakker y Baron Corbin observaban desde lo alto.

Oba Femi le exigió a Ava alguien con quien luchar. Ilja Dragunov también llegó para pedir hablar con Ava.

3. Roxanne Perez vs. Jakara Jackson Roxanne inició el combate atacando con gran agresividad, y ni siquiera se intimidó por ver a Lash Legend en ringside. Jakara algo podía hacer, pero Roxanne era superior, aunque su intento de Pop Rocks fue bloqueado gracias a Lash, quien fue expulsada por el réferi. Jakara quiso aprovechar el ímpetu que llevaba Roxanne, pero solo consiguió una cuenta de dos, aunque ya pudo montar una ofensiva. Roxanne recuperaría el control y volvió a conectar ataques certeros sobre su rival, quien ya no pudo reaccionar. El Final Crossface de Roxanne. Valoración 4.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Roxanne muestra un lado interesante.

Contras Combate corto.



Tras bastidores, Jacy Jayne parece abandonar al Chase U, calificándolos de perdedores.

4. Dijak vs. Luca Crusifino Crusifino quiso tomar la iniciativa con una ofensiva interesante, pero la ofensiva de Dijak fue muy agresiva y rápidamente lo diezmó, mostrando superioridad durante todo el encuentro. El Final Feast Your Eyes v victoria de Dijak. Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Dijak mostró gran dominio.

Contras Demasiado corto.



Joe Gacy llegó, aún luciendo la camisa de fuerza, y Crusifino atacó a Dijak por detrás, dándole algo de oportunidad a Gacy para continuar su ataque, yéndose ambos por la entrada. Tony D’Angelo observaba atentamente el desempeño de Crusifino.

Lyra Valkyria llegó al ring y le prometió a Shotzi darle una oportunidad titular cuando regrese. También felicitó a Lash Legend por dar el paso al frente cuando se dio el reto abierto tras el incidente de Shotzi.

Lyra dijo que llegó para cumplirle la promesa a Tatum Paxley y la llamó al ring. Esta no tardó en aparecer y se mostró emocionada por la sorpresa que iba a recibir. Lyra le dijo que le tenía una sorpresa preparada y esta fue el hacer equipo la próxima semana para enfrentarse ante Asuka y Kairi Sane por el Campeonato Femenil de Parejas.

Ridge Holland las interrumpió y las felicitó por la oportunidad que tendrán en frente, pero le pidió el ring para poder hablar sobre algo que lo ha estado perturbando.

Ridge dijo que ha llegado a disculparse por sus acciones, mencionando que no lo ha hecho con mala intención. Sin embargo, se apagaron las luces y aparecieron algunas letras en la pantalla, y al encenderse una luz, apareció un tipo con una silla, quien lo atacó.

En el parqueadero, Von Wagner encaró a Oba Femi para ofrecerse como su próximo retador. El Campeón Norteamericano prometió acabar con él. Finalmente, se reveló la figura misteriosa: Shawn Spears/Tye Dillinger, quien regresó a WWE.

En su camerino, Carmelo Hayes dejó en claro que solo aparecerá si hay un contrato para una lucha titular contra Dragunov.

5. Lexis King vs. Von Wagner Aunque Lexis King quiso atacar, la ofensiva no tuvo efecto y Von Wagner lo neutralizó rápidamente. Lexis King encontró una apertura para castigar las piernas de su rival y lo tuvo en apuros por un par de minutos. Von Wagner se recuperaría y derribaría a Lexis, quien pudo contraatacar. Mr. Stone vio que Von estaba en apuros y distrajo a Lexis, lo cual fue aprovechado por Von Wagner. El Final Von Wagner con enredadera. Valoración 3.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Nada bueno.

Contras Se esperaba más de Von Wagner, considerando que va a retar a Oba Femi.



Lexis, frustrado, atacó a Von Wagner y Mr. Stone ingresó al ring, solo para ser atacado y recibir The Coronation.

6. Gigi Dolin vs. Jaida Parker Jaida Parker llegó con el resto de OTM e intentó tomar la iniciativa, pero Gigi logró descifrarla y consiguió contraatacar, pero no fue suficiente para lograr la victoria. Jaida arrinconaría a Gigi contra el esquinero, hasta que Gigi lograría sorprenderla en un intercambio y casi lograba la victoria con una enredadera. Esto enfureció más a Jaida, quien intentó castigar a Gigi con una maniobra de rendición. Arianna Grace apareció de la nada para pedir que se detengan, mientras Gigi parecía tener el control, aunque se distrajo. Gigi finalmente mandó a Arianna afuera del ring con un cabezazo, luego de que esta impidiera que liquidara a su rival. Jaida aprovechó. El Final Lazo de Jaida Parker Valoración 3.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Jaida Parker tiene potencial.

Contras Algunos problemas de ejecución.



7. Heritage Cup: Noam Dar vs. Charlie Dempsey Charlie Dempsey fue el miembro del No Quarter Catch Crew que retó a Noam Dar, quien además de no conocer al rival hasta que llegó al ring, también se veía en inferioridad numérica, con solo Oro Mensah en su esquina. Inició el primer round y vimos mucho llaveo, y en un forcejeo, Dempsey lograría una cuenta de tres con un puente. El segundo asalto transcurrió sin mayores novedades durante el comercial, con un breve intercambio sobre el final, que fue interumpido por el toque de campanas. Noam Dar inició con ímpetu el tercer round y tuvo a Dempsey en apuros. Sin embargo, el retador pudo reaccionar y se mantuvo fiel a su llaveo para tratar de lograr la segunda caída, generándole a Noam Dar probablemente la lucha más incómoda de su época como Campeón de la Heritage Cup. Tras una palanca al brazo, Dempsey tuvo que sufrir para llegar a la esquina, y Noam Dar logró derribar a Dempsey, pero la campana salvó a este. El cuarto asalto inició con un Noam Dar muy agresivo y en cuestión de veinte segundos empataría el marcador. El quinto asalto inició casi de forma similar, pero Dempsey ya pudo reaccionar, y sus compañeros terminaron haciendo el trabajo finalmente, con Miles Borne neutralizando a Oro Mensah, y Damon Kemp y Drew Gulak realizando las interferencias decisivas para que Dempsey finalmente liquide. El Final Butterfly Suplex de Dempsey. Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate. Muy técnico.

Contras Nada en particular.



Carmelo Hayes e Ilja Dragunov llegaron al ring para la ceremonia de firma de contrato, con Ava como anfitriona. Melo parecía satisfecho y le dijo a Ilja que trajo a los miembros de seguridad para su protección, a la vez que dijo que tendrá su dulce venganza en NXT Roadblock.

Ilja le dijo a Melo que finalmente ha descubierto quién mismo es y que sabe que es capaz de hacer lo que sea por conseguir el Campeonato NXT.

Tony D’Angelo llegó sin ser invitado y pidió ser incluido en la conversación, aunque Melo no quería. Tony le dijo a Melo que las cosas no son cómo él quiere, ya que solo hay un Don aquí. Ilja estaba sorprendido, mientras los miembros de seguridad abandonaron el lugar a la señal de Tony.

Ava le cedió el puesto y Tony seguía explicando que Melo solo buscaba su beneficio y que ni siquiera se había ganado el derecho a retarlo por una lucha titular, ya que no bastaba con «demandarlo». Tony le dijo a Ilja que lo respeta como campeón, pero que también quiere su oportunidad titular, pero quiere hacerlo de la forma correcta, ganándose una oportunidad primero.

Tony propuso lo siguiente: Tony D’Angelo vs Carmelo Hayes la próxima semana, y el ganador se enfrentaba a Ilja en Roadblock. Con la venia de Ava, Ilja estuvo de acuerdo con la propuesta y le dijo a Tony que le patee el trasero a Melo.

Melo parecía en desacuerdo, pero después lo pensó mejor y le dijo que le demostrará a Tony quién es el «Don de NXT». Luego, los ánimos se caldearon, y tras un careo entre Melo y Tony, este último impacta accidentalmente a Dragunov, y Carmelo aventó a Tony contra una mesa, siendo el único que quedó en pie.