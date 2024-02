Santino Marella, luchador y Director de Autoridad de TNA, explica qué necesita la compañía para alcanzar el siguiente nivel. No se trata de añadir más talento al elenco y tampoco de mejorar el producto sino de trabajar con una cadena de televisión más grande. Actualmente, se transmite semanalmente en AXS TV. Anthem posee TNA Wrestling y AXS TV.

► ¿Qué necesita TNA?

«Hubo noticias sobre la liberación de Scott D’Amore y todos quedaron devastados por eso. Para mí, fue un año en el que conocí a muchas personas nuevas. La llegada de Zack Sabre Jr y Will Ospreay fue asombrosa. Todo el equipo de TNA, aunque había conocido a algunos de los chicos a lo largo de los años, formar parte de ese vestuario es grandioso. Reencuentros con viejos amigos, caras nuevas y talento joven y ambicioso en ascenso. Chicos como ABC y los Rascalz, son increíbles. Y ahora, con la presencia de Nic Nemeth, ¡es increíble!

«Creo que estos chicos pueden dar el salto al siguiente nivel. Pasar de tener entre mil y dos mil espectadores, a conseguir seis, siete, u ocho mil personas en los eventos, y quizás acercarnos a esa marca de las 10,000 personas. Tenemos a las superestrellas. El producto es fantástico. Solo necesitamos quizás un canal un poco más grande y volvernos virales. Creo que podemos lograrlo».

Un mes atrás, el mismo Santino Marella adelantaba lo siguiente:

«La manera en que la gente consume el producto está cambiando. La gente lo ve en ‘streaming’, pero sigue existiendo esa aprobación que necesitas de parte de una gran cadena de televisión. Esa es la única pieza que falta, y están trabajando en ello. Una vez estemos en un canal que todo el mundo pueda ver, será cuando podamos cambiar de marcha y saltar al siguiente nivel, y todo el mundo quiere ser parte de ello cuando ocurra. Es como comprar el ‘stock’ antes de que la compañía explote. Quieres estar ahí durante esa transición, porque va a ser algo histórico, y va a ocurrir. Estoy muy seguro de que ocurrirá, todos están muy seguros de que ocurrirá. Quieres ser parte de ello cuando ocurra. No una semana después. Quieres estar allí durante ese momento».

Tickets for #Rebellion on April 20 and #TNAiMPACT on April 21 at the Palms in Las Vegas will go on sale on February 17! pic.twitter.com/M0M7ZdeJD3

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) February 9, 2024