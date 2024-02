WWE RAW 26 DE FEBRERO 2024 .— La rivalidad entre Shinsuke Nakamura y Sami Zayn se remonta a 2016, cuando el astro japonés fue recibido por Zayn en NXT. Hace un par de semanas volvieron a enfrentarse en mano a mano, y la victoria fue para Nakamura gracias a una distracción provocada por Drew McIntyre. Nakamura aseguró que aún no ha terminado con Zayn, así que aceptó darle una revancha para este lunes. ¿Volverá a derrotarlo? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Sap Center, en San José, California.

La guerra entre The New Day e Imperium sigue su curso. Una nueva batalla se librará este lunes, pues Kofi Kingston y Xavier Woods se medirán en una lucha callejera ante Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci.

En Elimination Chamber: Perth, Drew McIntyre fue el vencedor de la Cámara de Eliminación, superando a Randy Orton, Bobby Lashley, LA Knight, Kevin Owens y Logan Paul, obteniendo con ello el derecho a enfrentar a Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania. Este lunes, el escocés encarará a Rollins.

Por su parte, Becky Lynch ganó la Cámara de Eliminación femenil, venciendo a Bianca Belair, Liv Morgan, Tiffany Stratton, Naomi y Raquel Rodríguez. Ahora es la retadora de la Campeona Mundial, Rhea Ripley, quien a su vez, acaba de tener una contundente defensa ante Nia Jax en el evento premium celebrado en Australia.

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

Dominik Mysterio abrió el programa y en medio de un sonoro abucheo, presentó a Rhea Ripley.

El público coreaba el nombre de Mami y esta dijo, tras su victoria en Elimination Chamber, que siempre seguirá arriba.

Becky Lynch llegó para felicitar a Rhea por su victoria en Elimination Chamber, resaltando el hecho de que haberlo logrado en frente de su público y su familia, a la vez que le dijo que ya no se tomarán la molestia de viajar para verla perder en WrestleMania.

Dominik quiso interrumpir y Becky la mandó a callar, antes de decirle a Dominik que era un perdedor, antes de sentenciar que acabará con su dominio en WrestleMania.

Rhea le pidió un poco de respeto hacia Dominik, aunque la felicitó por ganar en Elimination Chamber. Segundos después, siguió en tono amenazante haciéndole saber que no estaba a su nivel y que «Mami siempre está arriba».

Nia Jax apareció de la nada para atacar a Becky, pero no pudo conectar su Banzai Drop porque llegaron Adam Pearce y varios oficiales para impedirlo.

Tras bastidores, Nia Jax prometió hacerle a Liv Morgan diez veces más daño de lo que le hizo a Becky hace unos moments.

Contras ¿Se diluye el impulso de Nakamura?



Chelsea Green dijo que iba a competir en su combate bajo protesta ya que ella consideró que debió ir a Elimination Chamber, y culpó a Adam Pearce por haber metido a Raquel Rodríguez en el combate, para más de que perdió en Australia.

Contras Nada extraordinario. Muy corto.



Sami Zayn fue entrevistado y dijo que encontrará una forma de llegar a WrestleMania. Los miembros de Imperium aparecieron y Gunther, especialmente, se le burló.

Tras bastidores, Cody Rhodes dijo que esperará ansioso la respuesta de The Rock a su reto. Luego, se refirió al combate que tendrá contra Grayson Waller.

Gunther llegó al ring junto al resto de miembros de Imperium y confesó que estuvo a punto de perder el Campeonato Intercontinental frente a Jey Uso, pero logró salvarse y se dijo a sí mismo que era un ser «casi perfecto».

Gunther luego se refirió a su futuro y ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para poner en alto el prestigioso Campeonato Intercontinental, y empezó a esbozar un listado de potenciales retadores para WrestleMania, burlándose de nombres como Sami Zayn, Chad Gable, The Miz y R-Truth.

Los miembros de The Judgment Day llegaron para encarar a los de Imperium, con Priest le dijo que no le tiene miedo alguno y que ya han causado estragos en Elimination Chamber y harán lo propio en WrestleMania. Priest dijo que planean conquistar más títulos, incluyendo el Intercontinental.

Gunther le preguntó a Priest quién será el retador. Dominik tomó la palabra le dijo a Gunther que le arrebatarán el título, y Gunther lo empujó, aunque la situación no pasó a mayores, aunque Priest estaba demasiado molesto y con ganas de atacar al Ring General.

Contras Nada en particular.



Chad Gable llegó a la oficina de Adam Pearce para pedirle un combate contra Gunther.

Contras Pobres Indi y Candice, ser apaleadas después de tener una oportunidad titular.

El público apenas reaccionó.

DIY y The Miz llegaron donde R-Truth para animarlo, ya que parecía triste por lo ocurrido con The Judgment Day.

Drew McIntyre llegó para hablar sobre lo ocurrido en Elimination Chamber y aprovechó para burlarse de CM Punk. Luego, se sentó como él lo hacía y dijo que seguramente le tiene envidia por tener esa lucha titular en WrestleMania que él hubiera tenido. Sin embargo, dijo que tras lo de Perth, festejó por partida doble, ya que lo hizo también por Punk.

Sin mayor demora, Drew llamó a Seth Rollins y este apareció. Seth felicitó a Drew por su victoria en Elimination Chamber y por la oportunidad que tendrá de poder ganar el Campeonato Mundial en frente de un gran marco de público, pero el inconveniente era que él estaba en su camino.

Drew le dijo a Seth que no necesita exponerse tanto y perder el tiempo en SmackDown y que debería tomarse su tiempo para sanar de su rodilla y espalda. Le dijo que no debe ir a SmackDown a hacerse cargo de los problemas ajenos, y que cuando sea Campeón, será quien reine en Raw y exclusivamente allí.

Drew le dijo a Seth lo que le podría pasar si se mete con The Bloodline y le pidió que se mantenga alejado. Seth le respondió diciéndole que ha pensado en todo eso y quizás tenga razón, y que probablemente Drew puede tener una noche fácil en WrestleMania. Sin embargo, dijo que planea tomar algunos riesgos.

Seth continuó su reflexíon y dijo que antes era egoísta, pero todo cambió cuando nació su hija y que tumbar a The Bloodline era más grande que todos. Luego, justificó que necesita acabar con The Bloodline, bajo el argumento de que ellos son hambrientos de poder, indistinto de quién de los dos salga como campeón en WrestleMania.

Seth le dijo a Drew que, una vez que acabe con The Bloodline, finalmente ambos tendrán un enfrentamiento que valga la pena, y por eso, quiere tomar ciertos riesgos.

Contras La interrupción afectó todo.



Tras el combate, Becky continuó el ataque sobre Nia, quien tuvo que huir.

Becky le pidió a Adam Pearce un combate contra Nia Jax y este fue concedido. Liv apareció para hacerle saber a Becky que no todo se tiene que tratar sobre ella.

Jey Uso fue entrevistado y dijo que la semana pasada no fue la primera vez que se ha quedado corto, no solo por sus enemigos sino por su familia. Drew McIntyre le dijo a Jey que se merece todo lo que le está pasando y ambos se fueron a los golpes.

Contras Nada extraordinario y predecible.



Tras el combate, Paul Heyman apareció junto a a tres individuos. Cody no quería saber nada de Heyman y pidió que aparezcan el resto de The Bloodline.

Heyman intentaba explicar su presencia y dijo que sus acompañantes eran oficiales de la Policía de New York que están fuera de servicio, antes de decirle a Cody que saque a The Rock de su boca y que se olvide de su reto con The Rock.

Cody no se sintió intimidado por las palabras de Heyman y le hizo saber que es un gran fanático de The Rock, pero ya se hartó y los miembros de The Bloodline saben dónde encontrarlo. Los guardaespaldas de Heyman rodearon al ring, pero Cody amenazó que los atacará, y efectivamente lo hizo.

Heyman se devolvió por donde vino y Cody le hizo saber que él era quien estaba cazando a The Bloodline, mientras continuaba atacando a los policías.