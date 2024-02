The Miz se quedó encerrado en el vestidor de Raw

Esta noche, WWE emitirá Raw en cuestión de minutos. Lo hará desde el SAP Center en San José, California. Y lo gracioso ocurrió antes de Raw, pues The Miz compartió un video a través de su cuenta de Instagram, en donde reveló que se quedó encerrado en el vestidor de Raw.

Varias personas intentaron durante varios minutos y no habían podido liberarlo. Como lo deja ver este video que compartió el luchador a través de su cuenta de Instagram:

The Miz has been stuck in a locker room backstage at #WWERAW & people are struggling to get him out. pic.twitter.com/FRD4YekguF

— Wrestle Ops (@WrestleOps) February 27, 2024