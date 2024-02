Rey Mysterio quiere un WrestleMania en México

Rey Mysterio expresó su deseo de ver un WrestleMania celebrado en el Estadio Azteca en México, como parte del ambicioso plan de expansión internacional de la WWE.

El legendario luchador destacó que esta iniciativa no solo beneficiaría a la empresa, sino que también contribuiría al crecimiento continuo de la lucha libre como deporte.

«Es algo que beneficia a la lucha libre, nuestro deporte. Cada año crece, no solo llevando eventos como Wrestlemania a estadios grandes, sino también eventos como SummerSlam o Royal Rumble, lo que nos permite llegar a más aficionados, como se vivió en Australia. Ahora vamos a Europa y, ¿por qué no?, al Estadio Azteca para un Wrestlemania. Espero que se pueda llevar a cabo antes de que me retire«, expresó Rey Mysterio en entrevista con Publimetro.