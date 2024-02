Durante Clash at the Castle 2022, Rey Mysterio y Edge vencieron a Finn Bálor y Damian Priest en una lucha de parejas. Al término del combate, Dominik Mysterio se volvió contra su padre y su amigo uniéndose a The Judgment Day para comenzar una aventura que continúa a día de hoy.

Camino a Elimination Chamber 2024, donde «Dirty Dom» no estará luchando, aunque sus amigos van a exponer el Campeonato Indiscutible de Parejas, por lo que seguro que andará por ahí, volvemos a entonces para descubrir que el joven luchador volvió al Centro de Rendimiento de WWE.

► Dominik Mysterio volvió al WWE PC

«La clave para mí fue simplemente la consistencia. Realmente nunca he sido constante con nada, y aún hoy en día lucho con la consistencia. Llegó un momento en el que, después de traicionar a mi padre, me preguntaron si estaba bien ir a Orlando y hacer todo el proceso del PC porque había evitado ese proceso durante unos dos años. Siendo un jugador de equipo, dije: ‘Sí, lo que necesiten’. Estar en Orlando me ayudó a ser más constante porque no tenía nada que hacer en Orlando aparte de hacer ejercicio o ir al PC.

«Iba a hacer ejercicio al PC, luego iba a hacer ejercicio con Austin Theory, y él fue a quien acudí primero en la carretera, manteniendo la constancia en el gimnasio en la carretera con él, comiendo bien. Incluso ahora, viajando con Finn, Damian, Rhea y JD. No puedo decirte la última vez que no enviamos un mensaje de texto grupal ‘Gimnasio’ justo antes de la televisión. Cada vez que estamos en la carretera, siempre estamos en el gimnasio. Es algo en lo que me han ayudado, estar en la carretera y mantener la consistencia.»