Santos Escobar: «Legado del Fantasma es mi familia»

En uno de los combates del episodio de WWE SmackDown del 19 de enero, Santos Escobar, Ángel Garza y Humberto Carrillo vencieron a Carlito, Cruz del Toro y Joaquin Wilde. Ello dentro de la rivalidad provocada por la traición de Escobar a la LWO así como de su posterior unión a Los Lotharios.

Una vez terminado el programa, los tres mexicanos se tomaron un momento para hablar a las cámaras de SmackDown Exclusive e indicar a todo el Universo WWE que ahora ellos son el nuevo Legado del Fantasma; previamente, Escobar, Del Toro y Wilde formaron este trío en sus años de NXT.

«Este es solo un ejemplo, lo que sucedió esta noche, quiero decir. Lo cual fue, por cierto, satisfacción. Satisfacción. Así es como se sintió. Ese es un ejemplo de por qué la LWO no funciona sin Santos Escobar. Por eso, después de que esa familia me traicionó, me di cuenta de que mi lugar no estaba con ellos. Afortunadamente, porque lo que siempre tiene Santos es suerte, encontré una verdadera familia en Humberto y Ángel«.

EXCLUSIVE: After crossing out the LWO logo, @EscobarWWE talks about how beating adversaries has been satisfying and how he has found his new family in @AngelGarzaWwe and @humberto_wwe.#SmackDown pic.twitter.com/F7qcPEOb87

