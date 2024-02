¿Randy Orton vs. Logan Logan y AJ Styles vs. LA Knight para WrestleMania?

Aunque muchos fans creían que íbamos a ver otra lucha más entre Kevin Owens y el Campeón de los Estados Unidos WWE, Logan Paul, en WrestleMania 40, este no sería el caso. Esto, según lo reveló Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter, quien informó que la gran figura de YouTube tendrá otro gran récord, al enfrentarse a otra muy reconocida figura de WWE.

Randy Orton sería el rival de Logan Paul en WrestleMania 40. Aunque no está oficializado por WWE, la historia entre ambos luchadores iniciaría este viernes en SmackDown. Aunque ya habíamos visto una pista de este combate, pues dentro de la Cámara de la Eliminación, Randy Orton retó a Logan Paul a una lucha por el Campeonato de los Estados Unidos WWE, luego de que Orton fuera noqueado con la manopla de Logan.

Logan Paul costs Randy Orton the win at #WWE Elimination Chamber pic.twitter.com/xWsc7wlvm0

De hecho, Logan ya calienta es posible lucha a través de sus redes sociales. Pues compartió un video en donde hace años hace un RKO en una piscina, y ahora, ataca al hombre del RKO:

Didn’t see that coming pic.twitter.com/Wv9q7OHNSW

Además, Meltzer informó de otro posible combate: AJ Styles se enfrentaría a LA Knight. Meltzer dijo que pudo conocer que esta lucha está programada en documentos internos de WWE para WrestleMania 40. Aunque esta lucha era más clara, pues el pasado sábado en Elimination Chamber, AJ Styles apareció y se metió a la Elimination Chamber, acabando con silletazos a LA Knight.

how it started vs. how it’s going pic.twitter.com/3qoWvKF4A0

