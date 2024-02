Kevin Owens: «Lo de Vince McMahon es una vergüenza»

Aprovechando que WWE realizó un gran evento premium en Australia, el diario de Inglaterra, Daily Mail, entrevistó a Kevin Owens. Allí le preguntaron al ex Campeón Univerasl WWE, qué opinaba de las acusaciones que hemos leído acerca de Vince McMahon, su antiguo jefe, por presunto abuso y trata.

Al respecto, Owens dio una declaración que ha sido aplaudida por los fanáticos, quienes piden que se condenen las acciones de McMahon, si bien entienden que digan cosas como que «aman a Vince McMahon», no solo al tener una buena relación de amistad con McMahon, sino ser este el hombre que los ayudó a ser multimillonarios y famoso. Estas fueron las palabras de KO:

► Kevin Owens y Becky Lynch hablan de las acusaciones contra Vince McMahon

«Realmente no hay palabras para describir lo triste que me hace sentir esto. Si las personas que hablaron pasaron por lo que pasaron, es terrible. Es vergonzoso, y no puede volver a suceder nunca más. Eso es lo que se resume».



Becky Lynch también fue entrevistada por el importante diario, y estas fueron sus declaraciones:

«Estas acusaciones son horribles, y es difícil conciliar como talento y como mujer. Pero, mi experiencia en la WWE siempre ha sido increíble».