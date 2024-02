La vida de Tyler Breeze a tres años de la WWE

Tyler Breeze fue despedido de la WWE en junio de 2021 y desde entonces ha estado inmerso en todo tipo de proyectos, desde la escuela que dirige con Shawn Spears, Flatbacks Wrestling School, hasta el programa UpUpDownDown de Xavier Woods, pasando por el desarrollo de su carrera como luchador, el cual se ha dado en la escena independiente. Y de todo ello hablaba recientemente en Developmentally Speaking, donde también se mostraba abierto a volver a ser una Superestrella.

► La vida de Tyler Breeze

«Diría que probablemente, seis meses después, todavía estaba bastante activo fuera del ring, participando en proyectos como UpUpDownDown, y similares. Esas fueron conversaciones en las que sí, estaba ganando dinero extra, pero también había que considerar mi valor más allá del ring y las otras actividades en las que estaba involucrado. Tenía varias cosas en las que estaba trabajando y que requerían mi participación. Así que, sí, en unos seis meses, creo que llegamos a un acuerdo (con UUDD). De repente, estábamos haciendo más cosas, todavía trabajando, pero no en la lucha libre».

«Es genial (no tener que enfocarse únicamente en la lucha). Realmente me gusta. Siempre me he sentido atraído hacia el aspecto de entrenamiento, me encanta trabajar con personas y ver cómo se enciende la chispa, cómo llego a ellas. Es casi como resolver un rompecabezas, encontrar la forma de comunicarme con cada persona. Siempre he disfrutado esa parte. Lo hicimos en NXT y también en el roster principal, incluso cuando estábamos luchando. Así que abrir la escuela y comenzar con eso es realmente emocionante. Trabajar en UpUpDownDown siempre es divertido, ver a mis amigos. Todo se mueve muy rápido.

«Muchos de mis amigos de mi generación ya no están luchando o han pasado a otras cosas, por lo que cuando puedo ver a los que todavía están con WWE, es increíble. Me encanta seguir siendo parte de esto. Me encanta todo lo que hacemos. Antes, estaba un poco quemado y a veces no quería hacer ciertas cosas. Ahora, estoy más relajado y abierto a todo. Tengo muchas opciones, entre la escuela y UpUpDownDown. He estado probando diferentes cosas para ver cómo me siento en general. En general, es bueno tomarse un respiro y me siento muy bien».