Tyler Breeze no descarta regresar a la WWE

Tras ser despedido de la WWE en el 2020, la última aparición de Tyler Breeze en la lucha libre se había producido hace poco más de dos años en NXT, donde él y Fandango, hoy en Impact Wrestling, salieron victoriosos contra Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser. Ambos fueron despedidos de WWE menos de dos semanas después de ese combate, y Breeze se ha estado dedicando desde entonces a su escuela y otros proyectos personales, aunque ya luchó para la escena independiente.

Durante una entrevista con Developmentally Speaking, Tyler Breeze fue consultado sobre la posibilidad de volver a luchar en WWE y no descartó por completo la posibilidad de reaparecer en la compañía a tiempo completo.

“Oh, sí, cien por ciento. Sí, no veo por qué no. Es una de esas cosas en las que es una locura pensar en ello. Solo tengo 36 años, supongo que porque me contrataron cuando tenía 23 y comencé a luchar cuando tenía 19, se siente como una eternidad y parece que debería tener 50 o 60, pero tengo 36”.

Si bien Tyler Breeze ya no forma parte del elenco activo de la WWE, pero todavía tiene un contrato UpUpDownDown, que es el canal de YouTube para videojuegos liderado por Xavier Woods. De todos modos, aunque actualmente está luchando en la escena independiente, habrá que ver cuándo regresará como competidor en el ring de la WWE.