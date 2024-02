Grayson Waller se ha caracterizado por ser un rudo al que no se le escapa nada al momento de comentar, ya sea en su segmento televisado, en entrevistas, o también en sus redes sociales. Recientemente, incluso había tildado a los fanáticos de «estúpidos» por el hecho de «despreciar» a The Rock en el estelar de WrestleMania 40, cuando previamente habían pedido a gritos su presencia. Además, expresó públicamente su deseo que The Great One pueda culminar su historia.

► Grayson Waller va rumbo a Elimination Chamber

Grayson Waller, oriundo de Australia, estará presente en su país cuando se lleve a cabo Elimination Chamber 2024 en la ciudad de Perth. Allí, será el anfitrión de su talk show, The Grayson Waller Effect, que contará con la presencia de Seth Rollins y Cody Rhodes.

Dicho esto, el luchador de SmackDown está haciendo su viaje a Australia y reportó en sus redes sociales aquello, no sin antes burlarse de Cody Rhodes y su deseo de terminar su historia.

«A medio camino de Perth y ya terminé mi libro. Al menos alguien en WWE puede terminar una historia.«

El estelar de WrestleMania 40 contará con el combate entre Cody Rhodes y Roman Reigns, pero The American Nightmare también ha ganado un aliado en Seth Rollins, quien lo hizo público el pasado lunes en Raw, lo cual podría dar pie a una lucha por equipos contra Roman Reigns y The Rock, aunque no hay nada oficial por el momento. No obstante, el segmento de Grayson Waller puede ser una vitrina muy interesante para hacer algún anuncio importante sobre esta situación, que tuvo origen durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Las Vegas hace más de una semana.