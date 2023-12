Tyler Breeze reflexiona sobre su presente en la escena independiente tras su salida de WWE y comparte algunas luchas soñadas que guarda dentro de sí. Lo hace en el podcast Two Men Power Trip. El exCampeón de Parejas NXT es el Campeón NGW pero no tiene un combate desde primeros de octubre.

► Las luchas soñadas por Tyler Breeze

«Es realmente divertido. Es muy diferente. Obviamente, venir del circuito independiente es muy diferente que estar del otro lado, pero volver ahí afuera es divertido. Hay mucha gente con la que nunca he trabajado antes, mucha gente con hambre de mejorar y aprender algunas cosas. Solo necesitan a las personas adecuadas para trabajar con ellos y ayudarlos con ciertas cosas.

«Es divertido ver a mucha gente en la multitud que no me ha visto en un par de años. Es divertido hablar un poco más con todos porque estás haciendo más un estilo de meet and greet, vendiendo tu mercancía y cosas así. Estás justo ahí con ellos. Siempre me gustan las interacciones con los fanáticos, escuchar sobre las cosas que les gustaron y sus experiencias, y la primera vez que vieron todo ese tipo de cosas. Así que ha sido refrescante.»

«Supongo que lo más cercano a un sueño si alguna vez mencionara un combate de ensueño, creo que un combate realmente divertido sería conmigo y Orange Cassidy o tal vez con Dalton Castle. Creo que lo incluiría también. Son tipos que lo entienden, los tipos que entienden el personaje, pero luego también pueden tener un combate de 20 minutos.»

Breeze tendría que unirse a AEW y ROH para tener la oportunidad de disputar ese combates, algo que hace unos meses no descartaba:

«Creo que es posible. No diría que estoy retirado o me opongo a nada de eso. Obviamente, todavía soy joven y puedo hacer todas las cosas que hacía antes. Si surge el momento adecuado y la oportunidad adecuada y hablo con las personas indicadas, genial, ¿por qué no? No estoy buscando activamente. Me gusta todo lo que está sucediendo en este momento y estoy muy contento con ello. Si surgiera algo que pudiera sumar a esa felicidad, sería fantástico. Estoy abierto a lo que sea».