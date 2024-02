WWE SMACKDOWN 16 DE OCTUBRE 2024 .— En una lucha dentro de la Elimination Chamber se definirá al retador #1 al Campeonato Mundial de Peso Completo que posee Seth Rollins. La semana pasada comenzaron las eliminatorias, avanzando Drew McIntyre (tras vencer a AJ Styles) y Randy Orton (tras vencer a Sami Zayn). El lunes, en Monday Night Raw, avanzaron Bobby Lashley (venciendo a Bronson Reed) y LA Knight (venciendo a Ivar). Los últimos dos lugares se definirán este viernes mediante dos luchas: Una es la de Kevin Owens contra Dominik Mysterio, y la otra, The Miz contra el Campeón de los Estados Unidos, Logan Paul. ¿Quiénes clasificarán para el encuentro en la terrible estructura metálica? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Vivint Arena, en Salt Lake City, Utah.

En cuanto a la Elimination Chamber femenil, la retadora al Campeonato Mundial Femenil ya tiene tres lugares ocupados: Becky Lynch (que venció a Shayna Baszler), Bianca Belair (que venció a Michin) y Liv Morgan (que venció a Zoey Stark). Dos puestos más se definirán en este episodio, pues Naomi enfrentará Zelina Vega, mientras que Shotzi se medirá con Tiffany Stratton. El último lugar será disputado mediante una campal que se celebrará el próximo lunes en Raw.

Además, The Rock y Roman Reigns estarán presentes, y seguramente se sabrá lo que pasará ahora que The Rock no tiene lucha programada para WrestleMania XL.

WWE SmackDown 16 de febrero 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

► El show abrió con un clip de The Rock llegando a la arena hace como 20 minutos. Se mostró a los fans y luego, entró Kevin Owens al ring para la primera lucha.

WWE SMACKDOWN 16 de febrero 2024 | Resultados en vivo | Logan Paul vs. The Miz ►1- LUCHA DE CLASIFICACIÓN PARA ELIMINATION CHAMBER 2024: Kevin Owens ve. Dominik Mysterio Dominik tomó el micrófono y dijo que The Judgment Day iba a ganar todas las luchas clasificatorias para Money in the Bank. Pero no cumplió su palabra. La lucha empezó con un candado a la cabeza de Owens, que Dominik lo revirtió también con un candado a la cabeza. Con una tacleada de hombro, Dominik fu derribado y se salió del ring. Al retornar, Owens lo atacó con otro candado a la cabeza y lo mandó contra las sogas. Dom se salió del ring nuevamente y luego, pateó a Owens. Más adelante, Owens lo arrojó contra las sogas y lo atacó con una corbata para mandarlo a volar. Dominik reaccionó con patadas voladoras. Dominik se puso a jugar con los fans y Owens aprovechó la distracción y casi le arrancó el cuello con un lazo. Más adelante, Owens feu sacado del ring, pero allí atacó a Dom de un derechazo y lo metió al ring, en donde R-Truth apareció y aprovechó una distracción del réferi para quedar cara a cara con Owens. Dom también aprovechó y castigó a Owens con un baseball slide para sacarlo del encordado. Dominik buscó luego un toque de espaldas, pero Owens evitó la derrota. Tras comerciales, Owens lo atacó con lazo al cuello. Poco después, Owens atacó también con lazo al cuello a Owens y le cayó encima con un sentón bombazo. Luego, lo remató con una bala de cañón en el esquinero. Se subió a lo alto, y atacó a Dom con un Frog Splash. Dominik evitó la derrota. Poco después, Owens recibió el X-Fact, pero pudo reaccionar con dos supléxes seguidos. Dominik evitó el tercer amigo y atacó a Owens con un DDT. Dominik se lanzó con un Frog Splash, pero Owens se movió del camino y este cayó al vacío. Owesn aprovechó y logró una cuenta en dos tras un swanton bomb. Dominik evitó el stunner con una patada y atacó con el 619 a Owens, quien evitó la tercera palmada del réferi. Más adelante, R-Truth tomó una silla... Y se sentó fuera del ring para ver la lucha. Dominik fue golpeado con una superkick y poco después perdió el combate. El Final Pop-Up Powebromb de Kevin Owens. Valoración 7.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, felicitaciones.

"You wanna be part of Judgment Day? Get me a chair!" @DomMysterio35 promises @RonKillings a spot in #TheJudgmentDay if he helps him win… DON'T DO IT TRUTH! 🙏😩#SmackDown pic.twitter.com/fVft4SdAZ0 — WWE (@WWE) February 17, 2024

► Tras el combate, R-Truth se puso en pie, aplaudió la victoria de Owens y se subió al ring, le levantó la mano a Kevin y se marchó.

► Se mostró cómo temprano en la tarde de hoy, Roman Reigns y Paul Heyman se bajaron de un lujoso auto. Roman abrazó a Jimmy Uso y dijo que iban a tener que limpiar todo el desastre que Jey Uso armó.

► Luego vimos un video del Campeón de los Estados Unidos WWE, Logan Paul, entrando a la arena. Luego, Pette Dunne y Tyler Bate fueron entrevistados por Kayla Braxton tras bambalinas. Dunne le dijo que las cosas van geniales para ello y que la semana pasada, es prueba de ello.

► «Vamos a abofetear a todo el Judgment Day y ganar el Campeonato de Parejas Indisputable WWE en Elimination Chamber», remató Dunne. Y Bate remató con un: «Ahora somos New Catch Republic».

► Dominik Mysterio apareció y dijo que no iban a poder vencer a Finn Bálor y Damian Priest. Bate luego lo remató a él a que hiciera equipo con R-Truth y los enfrentara la próxima semana. «¡R-Truth ni siquiera es parte de The Judgment Day!», dijo Dominik antes de marcharse.

WWE SMACKDOWN 16 de febrero 2024 | Resultados en vivo | Logan Paul vs. The Miz ►2- Zelina Vega vs. Tiffany Stratton La campana sonó y Stratton atacó a Vega con un bodyslam contra la lona. Buscó darle un doble pisotón desde el esquinero, pero Zelina Vega se movió. Vega arrojó a Stratton sobre la ceja del ring y con una patada la mandó al suelo de ringside. Allí se bajó y la atacó con un slam contra la ceja del ring. Vega pudo subirse a la segunda soga y sorprender a su rival con un moonsault. Tras entrar al ring, Legado del FAntasma apareció por entre el público. Tras comerciales, Carlito, Cruz del Toro y Joaquín Wilde, la LWO, aparecieron apra nivelar las cargas. Zelina se vayó en el ring y Tiffany aprovechó para reaccionar, pero Zelina la sorprendió con un Tornado DDT y casi gana la lucha. Zelina luego se subió al esquinero, pero al lanzarse, Stratton se movió. Más adelante, Stratton la atacó con un Alabama Slam, pero no pudo capitalizar la victoria. Poco después, Tiffany la sacó del ring y la arrojó contra la barricada. Elektra López la distrajo fuera del ring y Vega decidió arrojarla sobre la barricada. Zelina luego se metió al ring y Stratton la atacó con un slam contra la lona. Luego, se subió al esquinero y remató a Vega y obtuvo la victoria. El Final Prettiest Moonsault Ever de Tiffany Stratton. Valoración 4.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros otra buena presentación de la rubia Tiffany Stratton, ha venido impactando.

► Backstage, AJ Styles es increpado por Luke Gallows y Karl Anderson, le reclamaron que llevaba días sin textearles. «Te olvidaste de dónde vienes». AJ Styles se puso en pie y lo empujó. Ambos discutieron, Anderson retó a Styles a que empujara a Anderson de nuevo, pero Lee prefirió irse de allí.

"@AJStylesOrg has clearly forgotten where he came from." HE DID NOT LIKE THAT. 👀#SmackDown pic.twitter.com/09NA69OZJp — WWE (@WWE) February 17, 2024

► The Kabuki Warriors e Iyo Sky hicieron una promo pregrabada en donde dijeron que Iyo iba a avergonzar a Bayley en WrestleMania. Y que tal vez Damage CTRL era un concepto de Bayley, pero que el éxito del grupo fue gracias a ella.

WWE SMACKDOWN 16 de febrero 2024 | Resultados en vivo | Logan Paul vs. The Miz ►3- Authors of Pain vs. Javier Bernal y Beau Morris Desde NXT llegaron Bernal y Morris. Akam empezó el combate y trató como un saco de papas a Bernal. Luego, casi le arranca la cabeza con un lazo al cuello. Rezar entró y junto a Akam, metieron a las malas a Beau al encordado. Akam atacó a Beau con su movida final junto a Razer y Akam obtuvo el toque de espaldas a favor de su grupo, Authors of Pain, parte de The Final Testament. El Final Super Collider de AOP. Valoración 3.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Hay que volver a recordarle a los fans el poderío de Authors of Pain y esto fue algo bueno.

THEY DIDN'T STAND A CHANCE. 🫢#SmackDown is in BIG trouble with AOP around. 👀🫣🔥 pic.twitter.com/uiO6aLSdJI — WWE (@WWE) February 17, 2024

WWE SMACKDOWN 16 de febrero 2024 | Resultados en vivo | Logan Paul vs. The Miz ►4- LUCHA CLASIFICATORAI PARA ELIMINATION CHAMBER 2024: Logan Paul (c) vs. The Miz Logan Paul dijo tras bambalinas que esta era su primera lucha en televisión, así que los fans debían crear el hashstag #ThankYouLogan en X por dar tremendo regalo y por la paliza que le dará al Miz. Jade Cargill, Lov Morgan y Bron Breakker viendo la acción desde un palco junto a NIck Aldis. La campana sonó y rápidamente Miz pateó las piernas de Logan y el hizo un candado a la cabeza. Logan luego lo mandó contras las sogas, pero el Miz sorprendió con una tacleada de hombro y atacó a Miz con una silla eléctrica. Poco después, Logan le dio un derechazo a su rival y se lanzó con planca cruzada desde el esquinero. Logan se lanzó con un standing moonsault, pero el Miz puso las rodillas el alto. Aquí algo pasó que ni el uno cubrió bien al otro ni el Miz le hizo buen toque de espaldas a Logan. Pequeño fallo. Más adelante, Miz atacó el pie derecho de Logan con patadas. Logan evitó la derrota. Poco después, Logan Paul le dio golpes con el antebrazo al Miz y tras impulsarse en las sogas, elevó la pierna en alto haciendo un slip de gimnasia, elevando la pierna casi hasta su quijada, y la dejó caer con un machetazo al pecho del Miz. Miz evitó la derrota. Logan luego saltó desde la segunda soga y le cayó encima al Miz con un lazo al cuello. Miz se fue del ring y Logan le cayó encima con un splash desde la segunda. Tras comerciales, el Miz atacó con rodillazos a Logan, este evitó la derrota. Miz buscó el Skull Crushing Finale, pero Miz evitó la derrota. Logan Paul luego rodó fuera del ring para evitar una cruceta a la pierna del Miz. Allí, Logan se encontró con un amigo en ringside que le pasó unas manoplas. El Miz atacó a Logan por la espalda y fue él quien tomó la manopla. Como el réferi lo vio, decidió lanzarlas lejos. Tras esto, el Miz intentó meterse al ring, pero Logan le dio un derechazo. Logan le robó al Miz su remate final y ganó la contienda para clasificarse a Elimination Chamber 2024 en Perth, Australia. El Final Skull Crushing Finale de Logan Paul. Valoración 7.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, Miz y Logan dieron un buen combate, se complemetnaron bien.

Contras Sin embargo, el fallo tras la plancha de Logan les resta puntos.



This is @LoganPaul's FIRST EVER match on #SmackDown and it's one of the most important matches of his career! 🔥 Can @mikethemiz take away Logan's dream of going to #WWEChamber: Perth and punch his own ticket for the Elimination Chamber Match?#SmackDown pic.twitter.com/GsXiO08eGR — WWE (@WWE) February 17, 2024

WWE SMACKDOWN 16 de febrero 2024 | Resultados en vivo | Logan Paul vs. The Miz ►5- LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER 2024: Naomi vs. Alba Fyre Naomi debutó nuevo tema musical. Y esta es su primera lucha desde su regreso a WWE en el Royal Rumble 2024. La campana sonó y Alba Fyre ataó con una patadota a NAomi, le madrugó y la mandó de cara contra el esquinero. Luego, distrajo al réferi e Isla Dawn ahorcó a Naomi con la primera cuerda. Alba luego recibió una patada de Naomi en la cara. Y un derechazo de la morenaza. Cuenta en dos segundos. Alba luego se slaió del ring para tomar un segundo aire. Posteriormente, Naomi la persiguió pero fue distraída por Dawn, quien recibió un codazo a la cara por tomar del brazo a Naomi. Luego, Naomi arrojó a Alba contra las escaleras metálicas. Tras comerciales, Naomi atacó con lazo al cuello y patadas voladoras al rival. Luego, con un bulldog de cara contra la lona. Naomi dominó la acción por varios minutos hasta que Alba la arrojó de cara contra la lona. La cuenta llegó solo a dos segundos. Más adelante, Naomi le dio un rodillazo a la cara a su rival. Isla se subió a la ceja del ring, pero Naomi la mandó a volar y luego, atacó a Alba con su llave de rendición para hacerla rendir. El Final Crucfijo de Naomi. Valoración 4.7 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Un buen combate, estuvo interesante. Un buen retorno de Naomi al ring de WWE.

Contras Nada negativo para comentar.



► Nick Aldis anunció que Bron Breakker ya no es agente libre. Este apareció y firmó su contrato para estar en SmackDown delante de todos los fans. Bron Braekker sigue siendo Campeón de Parejas NXT junto a Baron Corbin.

► Roman Reigns, Paul Heyman, Solo Sikoa y Jimmy Uso tras bambalinas caminando rumbo al ring. Así nos fuimos a comerciales.

► LA Knight vs. Drew McIntyre la próxima semana en SmackDown. Además, Bron Breakker tendrá su lucha de debut en la marca azul la próxima semana.

► Roman Reigns declaró: «Yo quiero ser honesto con ustedes… La gente de Utah… ¡Ustedes son idiotas estando en grupo! Esta es una gran noche y no quiero que ustedes arruinen todo. No quiero que se pongan bobos cuando mi primo aparezca. Todo lo que decimos tiene sentido y es información que necesitan entender. Esta noche es historia. Es la noche más grande jamás en WWE».

► Los fans ya empezaron a corear «Cody! Cody! Cody!» Reigns dijo que ese era el chico que arruinaba todo, pero que esta es la primera noche en la que se puede decir esto: ¡The Rock es un miembro de The Bloodline!

► The Rock apareció en medio de una algarabía de los fans. Apareció con una nueva camisa negra con blanco y amarillo. Así nos fuimos a otros comerciales.

🩸 "THE ROCK IS A MEMBER OF THE BLOODLINE." 🩸 …AND HE IS HERE RIGHT NOW! @TheRock has returned to #SmackDown! ✊😎 pic.twitter.com/WnCtxwf8ZP — WWE (@WWE) February 17, 2024

► The Rock inició diciendo que los fans esta noche rompieron el récord de mayorasistencia a un shwo de WWE en todo el Estado de Utah. Y también, rompieron el récord de la mayor cantidad de basura que vive en casas rodantes en el mundo…

This is NOT @TheRock we remember… 👀 This SOLD OUT #SmackDown crowd is getting RIPPED TO SHREDS TONIGHT. 🫢#SmackDown pic.twitter.com/pbScC6sGWn — WWE (@WWE) February 17, 2024

► Los fans abuchearon a The Rock al decir «Finally!» y este les preguntó si estaban seguro de esto… «¡Finalmente la vida de ustedes tiene propósito y sentido y van a tener una historia qué contar a sus 600 hijos endogámicos de 50 esposas algún día!»

► «¡Finalmente The Rock ha regresado a Salt Lake, City!» Los fans le respondieron coreando «Rocky!»

► «Ustedes han sacado un lado de La Roca que no han visto en años, pero estaba en mí… ¡Tú gordo, cállate o La Roca te sacará el herpes de la boca de un bofetón!», dijo Rocky.

► «¡Ustedes, Cody Crybabies, tiraron por el inodoro el evento estelar más grande de la historia de WrestleMania: The Rock vs. Roman Reigns!», dijo The Rock antes de pregutnar cuál era la historai de Rocky, pues no lo entiende. «Mi primo ya lo venció en WrestleMania, Cody perdió… ¿Y ahora quiere uan revancha? ¡Así no es como funciona!»

► Rocky dice que la historia de Cody y su lógica es estúpida.

► The Rock dio varios ejemplos de derrotas en el deporte y cómo estas personas o equipos no obtuvieron otra oportunidad solo por quererla, sino por ganarla. «Son unas mimadas, llorones y unas perras», señaló The Rock.

"cOdY's gOtTa FiNisH tHe StOry" 😩@TheRock blames the WWE Universe for ruining what would have been "the biggest #WrestleMania main event" in history. #SmackDown pic.twitter.com/aLnNqQX1f8 — WWE (@WWE) February 17, 2024

► The Rock amenazó a Cody Rhodes: «¡Haré todo lo que sea necesario para que salgas como eprdedor de WrestleMania!»

► «¡Nuestra historia hasta ahora está comenzando! ¡Somos el grupo más dominante en la historia de WWE!» The Rock luego dijo que los fans habían perdido el derecho a decir su frase con él…

► Si pueden oler… ¡Lo que The Bloodline está cocinando! Así acabó el show, con todo El Linaje levantando el dedo. The Rock es ahora parte de The Bloodline. Gracias por la compañía.