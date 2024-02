¿Qué pasa con Julia Hart o Wheeler Yuta en AEW?

Julia Hart y Wheeler Yuta, entre otros luchadores como Yuka Sakazaki o Nick Comoroto, se encuentran ausentes de AEW. ¿Cuál es el motivo? Para responder a esta pregunta contamos con información de nuestros compañeros de Fightful.

► Julia Hart

La Campeona de TBS, Julia Hart, ha estado fuera de acción durante casi un mes desde su victoria sobre Anna Jay en AEW Battle of the Belts. Aún no se ha revelado la lesión específica con la que ha estado lidiando, pero se han sugerido algunas ideas creativas que necesitan esperar su autorización médica. Según fuentes, AEW no espera que su lesión sea a largo plazo, pero es probable que no reciba autorización médica en febrero.

► Wheeler Yuta

Además de Julia Hart, la ausencia de Wheeler Yuta también ha sido notada por muchos. El Campeón Puro de ROH también ha estado lidiando con una lesión, lo que explica su ausencia en la televisión. Aunque Yuta está anunciado para una lucha junto a BCC en CMLL el 29 de marzo.

► Yuka Sakazaki

Yuka Sakazaki fue noticia esta semana al ser eliminada y luego reincorporada al sitio web de AEW. Hasta el momento, no se ha dado una explicación oficial para esto. Aunque el año pasado se recuperó de una lesión en el cuello y regresó al ring, aún no ha competido en 2024. Sakazaki solía estar regularmente en el backstage de AEW incluso mientras se recuperaba de su lesión y se habían propuesto algunas ideas creativas para ella, incluso en un papel no relacionado con la lucha libre, el año pasado.

► Nick Comoroto

Otro nombre de AEW que ha estado ausente recientemente fue visto en el backstage durante Collision el mes pasado. Nick Comoroto estuvo presente en el backstage durante el evento en Norfolk el mes pasado, lo que ha generado especulaciones sobre su reciente ausencia en los programas de AEW. Aunque Comoroto no ha luchado para AEW desde finales de octubre, se le vio participando en un evento independiente en Nueva Jersey a finales de enero. Anteriormente, Comoroto estuvo asociado con el grupo The Factory liderado por QT Marshall, aunque este grupo se disolvió antes de la salida de Marshall de AEW. Según las fuentes, Comoroto no ha estado lesionado y simplemente no ha sido utilizado en los programas de AEW.