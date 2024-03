Muy interesante cartel presentaba anoche la nueva entrega televisiva de TNA, aunque al final, los combates resultaron un tanto secundarios, en pos de seguir construyendo el cartel de Sacrifice, evento que tendrá lugar dentro de una semana.

Positivas, en especial, las victorias de Steve Maclin (aunque fuese a costa de Mike Bailey) y Jake Something (aunque fuese a costa de Laredo Kid), así como el anuncio de la firma de Alex Hammerstone. Savia nueva en TNA que espero deje atrás definitivamente a la generación de Tommy Dreamer, Bully Ray, Rhino y Cía.

The System has the momentum heading into #Sacrifice on March 8 in Windsor! @TheMooseNation @TheEddieEdwards @Myers_Wrestling @MrsAIPAlisha #TNAiMPACT pic.twitter.com/5xm5r6g2yM