Cuando se trata de sus ambiciones por el título, el aspirante al peso medio de la UFC Paulo Costa se centra más en el cinturón que en su actual propietario.

Costa esperaba acercarse a una segunda oportunidad por el oro en su regreso tras 18 meses de inactividad a principios de este mes. Sin embargo, en el UFC 298 de pago por evento celebrado en Anaheim (California), «Borrachinha» se quedó corto ante el ex campeón Robert Whittaker.

Sin embargo, dada la naturaleza competitiva del combate a tres asaltos del 17 de febrero, el nivel de Costa no parece haber decaído, y ahora espera recuperarse rápidamente y volver a la senda de la victoria.

Si lo consigue, el brasileño espera ajustar su trayectoria de vuelta a la cima del peso medio, donde podría esperarle un primer combate contra el recién coronado titular, Dricus Du Plessis.

Antes de ganar el cinturón del peso medio el mes pasado en el UFC 297 de Canadá, Du Plessis fue frecuentemente cuestionado y criticado por su estilo de lucha. Sobre ese tema, Costa no pudo comentar…

► Costa admite no haber visto pelear a Du Plessis

Durante una reciente aparición en Submission Radio, se pidió a Costa que evaluara a Du Plessis y su ascenso al trono de los pesos medios…. Pero hay un problema: afirma que nunca ha visto pelear a Du Plessis.

«Todavía no le he visto pelear», dijo Costa. «Tengo que ver algunos combates. No soy un gran seguidor de la UFC, ¿sabes? Sólo veo algunos combates muy específicos. Es difícil decir algo sobre él. Todavía no tengo ningún concepto.

«La gente dice cosas malas de él, pero creo que hizo lo que se supone que debe hacer, ¿sabes? Noqueó a Whittaker, así que me quito el sombrero ante él», añadió Costa.

Si las cosas le salen bien en los próximos meses, Costa intentará sin duda familiarizarse con el juego del campeón sudafricano.

Aunque se sintió decepcionado por no haber podido imponerse inmediatamente a Whittaker, «Borrachinha» parece motivado y deseoso de dar un giro rápido a la situación, y ya ha señalado como nuevo objetivo al ex campeón del peso welter Kamaru Usman.