En un programa donde se supone que el componente «in-ring» y el factor «pro-wrestling» son seña de identidad, Dalton Castle, un «sports entertainer» de primer nivel, está siendo lo mejor desde que arrancó el año (sin desmerecer su calidad entre las doce cuerdas, porque tiene bastante).

Anoche, por fin, ROH quiso concederle un estelar. No era para menos, pues estaba sobre la mesa la «custodia» de The Boys en un duelo contra Johnny TV, su acérrimo enemigo. Hilarante, se mire por donde se mire, con un poscombate que será recordado como uno de los momentos más absurdamente dramáticos de la historia de ROH.

Mientras, continuó celebrándose el torneo que coronará a la primera monarca televisiva de la empresa, además de darse una implicación competitiva de Taiji Ishimori; escasamente promocionada.

A tragedy happened on ROH tonight. Dalton Castle lost… custody of The Boys.



Johnny/Taya dragged Brandon & Brent to the back, and Dalton was devastated. Fans in the crowd could feel his pain. Even Ian Riccaboni was speechless.



All that was left was the Peacock feathers. 💔 pic.twitter.com/ONjGP1vvkr