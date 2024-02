Siempre nos quedará Athena. Por primera vez en mucho tiempo, un combate de un episodio semanal de ROH se sintió importante, porque la defensa de «The War Goddess» ante Nyla Rose merecía ocupar un PPV. Sin embargo, hasta el 5 de abril no tendrá lugar Supercard of Honor, así que habrá que sacar partido de HonorClub.

Desgraciadamente, intuyo que esto fue una rara avis y el próximo jueves volveremos a la intrascedencia, pero es el camino a seguir, con además de un buen estelar, varias luchas enmarcadas en el torneo por el título televisivo de mujeres. Un show, espero poder decirlo otras semanas, merecedor de visionado.

