La primera sucesora oficial de WCW como competencia de WWE no fue AEW, sino TNA. Y esto sólo resultó posible gracias a un importante acuerdo televisivo.

Cuando AEW se puso en marcha, y ante el entusiasmo de Tony Khan por alcanzar el millón de espectadores, Kurt Angle quiso recordar que durante su mejor época, emitiéndose en Spike TV, TNA lograba sentar frente a la pequeña pantalla a dos millones de personas. Claro que hablámos de otros tiempos, donde se consumía más televisión y existía una menor competencia, pero en cualquier caso, una evidencia de la popularidad que tuvo el producto.

Sólo el propio mal hacer de TNA, pretendiendo competir de tú a tú en directo con WWE bajo la misma franja horaria, y las decisiones creativas que hundieron la imagen del producto, provocaron que su show televisivo, Impact!, acabara saliendo de Spike TV en 2014, y con ello, perdiera alcance.

Un mes atrás, Santino Marella reveló esto bajo entrevista con Busted Open Radio.

Un paso clave en ese cambio de percepción pasaría por volver a presentar su show semanal en directo, cosa que no hace desde los inicios de su etapa sobre las pantallas de Destination America. Y hoy, Dave Meltzer informa ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio que TNA guarda tal intención.

Meltzer apunta que quizás tras la salida de Scott D’Amore los planes hayan cambiado, y en caso de que la idea siga en pie, hasta 2025 no se materializaría. Además, el periodista tiene sus reservas sobre que tal movimiento haga crecer los ratings del show televisivo si se mantienen en AXS TV. Aquí entra entonces lo dicho por Marella.

