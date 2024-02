TNA hizo oficial primer combate de Sacrifice 2024

Cómo ha cambiado el aura que TNA quiere vender hoy para Eric Young con la que este veterano tenía en su anterior etapa dentro de la empresa, cuando lideraba Violent By Design y era el principal rudo del producto.

Young volvió el año pasado bajo el bando técnico, y desde entonces, mantiene tal conducta, ganándose, contra la rudeza de Frankie Kazarian, una oportunidad por el Campeonato Mundial TNA en el reciente No Surrender al imponerse allí al ex-AEW.

Y parece que esa rivalidad queda atrás, porque poco después de la conclusión de No Surrender, TNA se apresuró en confirmar que Moose defenderá dicho oro ante Young en Sacrifice, siguiente gran evento del calendario de la compañía, a celebrarse el 8 de marzo desde el St. Clair College de Windsor (Canadá). Young, por tanto, partirá como gran «babyface», pues es oriundo del país de la hoja de arce.

Veteranos de TNA, especialmente el canadiense, Eric Young y Moose no saben lo que es enfrentarse de forma individual. Para Young podría suponer su tercera consecución del Campeonato Mundial TNA, mientras Moose, en su segundo reinado, buscará conservar un oro que porta desde Hard To Kill, el pasado mes, protagonizando su tercera defensa, tras vencer dos veces a Alex Shelley; la última, en el reciente No Surrender.

Por el momento, único combate oficial para el cartel de TNA Sacrifice 2024, cita que llega apenas dos semanas después de No Surrender, y cuya construcción se antoja un tanto presurosa.

.@TheMooseNation will defend the TNA World Championship against @TheEricYoung at #Sacrifice on March 8 LIVE on TNA+ from St Clair College in Windsor!



Get tickets NOW: https://t.co/zKR3akT2AD pic.twitter.com/KPRlBkDgTg