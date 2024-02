Powerhouse Hobbs: «¡Que la NASA me de un cohete!»

Powerhouse Hobbs sigue creciendo en AEW y -camino a su espectacular lucha en Revolution– quiere que lo aten a un cohete para continuar ascendiendo. Así mismo lo demanda a la NASA en un reciente video publicado en las redes sociales de la casa All Elite después de Collision.

«He salido y he hecho lo que dije que iba a hacer. Iba a destruir a Sammy Guevara. Verás, lo que me define es que no necesito a nadie detrás de mí. Pero Sammy, parece que quizás necesites el respaldo de Chris Jericho.

«Mírame. Mido 6’3», peso 269 libras. Soy grande, soy negro, estoy musculado, y vengo directamente del barrio. Cada palabra que digo la digo en serio. Han pasado casi cuatro años aquí en AEW para mí, y he logrado mucho y aún tengo mucho más por hacer.

«Así que más te vale llamar a la NASA, levantar el teléfono, llamar a las autoridades pertinentes y atarme un cohete a la espalda porque estoy harto. Porque Powerhouse Hobbs se dirige directamente a la cima y pasaré por encima de cualquiera por cualquier medio necesario. Y cualquiera puede ser mi objetivo.»

EXCLUSIVE: After a massive victory on #AEWCollision, Powerhouse Hobbs is ready for anything and anyone!@truewilliehobbs pic.twitter.com/8JKGhy1ODF

— All Elite Wrestling (@AEW) February 25, 2024