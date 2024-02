Luchas de primera ronda definidas para el 16 Carat Gold de wXw

Como cada año, el torneo de mayor prestigio en Europa, 16 Carat Gold de wXw, presenta un atractivo plantel de participantes proveniente de todos los rincones del mundo que buscarán hacerse con el prestigioso trofeo.

Informamos meses atrás de la implicación de Hijo del Dr. Wagner Jr., quien debutará así sobre wXw, y en las últimas horas, la promotora germana ha he hecho oficial los ocho emparejamientos de primera ronda de su justa.

Fenech Jr. (antes Senza Volto) viene de tener una cruda rivalidad con Aigle Blanc en wXw, que es posible vea nuevo capítulo si avanzan y cruzan sus caminos, y su crecimiento como luchador lo convierte en un candidato «tapado» a llevarse el torneo. Seguro ofrecerá Fenech Jr. un gran combate con Oku, hoy el luchador más candente de la escena europea por su reciente (y aclamada) victoria sobre Will Ospreay en RevPro High Stakes.

Por supuesto, imperdible también el Lio Rush-Aigle Blanc, pues el francés se empeña en dejar «banger» tras «banger» cada vez que pisa un ring, y lo consideraría firme favorito a ganar la justa. Sin olvidar la candidatura de Luke Jacobs, otro gladiador cuyo 2024 se antoja muy prometedor, y la del mencionado Hijo del Dr. Wagner Jr.

Mientras, la aportación femenil será cosa este año de Stephanie Maze, ex Campeona Mundial de Parejas wXw y habitual de la empresa, que clasificó al 16 Carat Gold mediante una victoria sobre Baby Allison en We Love Wrestling 56: Road To 16 Carat Gold (10 de febrero).

► Carteles del wXw 16 Carat Gold

La edición 2024 del Carat Gold discurrirá entre tres jornadas, 8, 9 y 10 de marzo, desde la Turbinenhalle 1 de Obserhausen (Alemania). He aquí los carteles provisionales para cada una.

[8 de marzo]

Hijo del Dr. Wagner Jr. vs. Peter Tihanyi

Joseph Fenech Jr. vs. Michael Oku

Lio Rush vs. Aigle Blanc

Masato Tanaka vs. Elijah Blum

1 Called Manders vs. Luke Jacobs

Gringo Loco vs. Mike D Vecchio

Laurance Roman vs. Oskar Leube

Icarus vs. Stephanie Maze

CAMPEONATO SHOTGUN WXW, TRIPLE AMENAZA: The Rotation (c) vs. Levaniel vs. Maggot

[9 de marzo]

CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW: Robert Dreissker (c) vs. Shigehiro Irie

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WXW, TRIPLE AMENAZA: Hektor Invictus y Dennis Dullnig (c) vs. Rott Und Flott (Michael Schenkenberg y Nikkita Charisma) vs. High Performer Ltd. (Tristan Archer y Anil Marik)

[10 de marzo]

FINAL DEL WXW 16 CARAT GOLD: ¿ vs. ?