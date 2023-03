Esta imagen refleja la importancia que Shigehiro Irie concede a su victoria esta tarde del 16 Carat Gold, coronándose además nuevo Campeón Mundial Unificado wXw.

Y es que finalmente Levaniel no fue añadido al torneo, pero el público que atestó el Turbinenhalle 1 de Oberhausen lleva tiempo teniendo en Irie a un ídolo. Sin duda, el foráneo más querido de wXw, que hoy ve recompensada su trayectoria con otro campeonato, su segundo dentro del ámbito europeo, tras el de peso completo de la promotora británica Southside Wrestling en 2019 (hoy retirado).

Irie es, asimismo, el segundo luchador asiático en ganar el Carat Gold. Allá por 2009, Shingo Takagi se alzó vencedor de la entonces cuarta entrega de la justa, derrotando en la final a Drake Younger. Hoy, Irie tuvo que tumbar a toda una institución local, Axel Tischer, para grabar su nombre en los anales de la lucha europea.

Un momento memorable para Irie, como se refleja en la imagen adjunta, y para los presentes. Algunos ya lo consideran la victoria más merecida y emotiva de la historia del 16 Carat Gold.

And NEW wXw Worlds Champion and 16 Carat Winner…. #wXw16Carat pic.twitter.com/hVp6qKkXQc