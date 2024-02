Bobby Roode revela el origen de su lesión

Robert Roode, quien no ha luchado desde hace casi dos años por una lesión en su cuello, había estado audicionando como productor, hasta que eventualmente obtuvo el papel a tiempo completo, rol que continúa ejerciendo hasta el día de hoy, inclusive cuando ya dio a conocer recientemente que ya cuenta con el alta médica para competir; no obstante, el propio Roode reveló que no tenía mayor interés en volver a tiempo completo al ring, aunque no descartó hacer una aparición eventual.

► Bobby Rodde se lesionó durante sus días en TNA

Recientemente, Bobby Roode ha hablado sobre lo que ocasionó la lesión en su cuello que lo dejó en el estante, revelando que sufrió la lesión en TNA hace más de una década. Así lo reveló durante una entrevista reciente en Insight con Chris Van Vliet, donde el ex Campeón NXT contó con mayor detalle lo sucedido.

«Mucho desgaste a lo largo de los años. Puedo relacionarlo con casi 10 años desde el día en que me volví a lesionar. Fue simplemente una circunstancia extraña. Estaba en un combate con Rob Van Dam y algo sucedió, no sé qué fue. No fue su culpa, no fue mi culpa, simplemente fue… algo pasó».

«Rob y yo trabajamos juntos durante al menos un mes en eventos en vivo, haciendo exactamente lo mismo y resultó que estaba en un PPV cuando esto sucedió. Mi pierna se entumeció durante lo que pareció un minuto y medio, dos minutos. Sentí como si mi pierna no tuviera sensación en mi pierna».

Rodde mencionó que una década después de lo acontecido en TNA, su lesión en el cuello reapareció cuando combatió contra Omos en WWE, luego de que tuviera un mal aterrizaje tras una maniobra de rutina.