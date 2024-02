Thunder Rosa estuvo mucho tiempo fuera de la programación de AEW debido a una grave lesión pero ha vuelto con toda la fuerza del mundo.

No volvió a tiempo para tener un hueco en el menú de luchas de Revolution 2024 -de seguir así podría ser la próxima retadora al Campeonato Mundial contra la que salga ganadora del combate entre Toni Storm y Deonna Purrazzo en el PPV del 3 de marzo- pero no ha dejado de ganar enfrentamientos, como hizo el sábado ante Lady Bird Monroe en Collision.

Y una vez acabado, la «Mera Mera» dedicó unas palabras a todos.

EXCLUSIVE post-match comments from 'La Mera Mera' Thunder Rosa, after her spectacular victory on #AEWCollision! @thunderrosa22 pic.twitter.com/8YeCUZaGWm — All Elite Wrestling (@AEW) February 25, 2024

► Thunder Rosa, en la cima de AEW

«Por fin puedo dirigirme a ustedes, mi Thunder Army. ¿Vieron lo que hice ahí afuera? Fue pan comido. Ustedes me conocen, nunca me fui. Simplemente no me han visto de la manera en que yo me veo todos los días en el espejo. Una guerrera de verdad, La Mera Mera Thunder Rosa, estuvo ahí fuera hoy y se los mostré a todos. Otra vez, solo mi suerte.

«Tengo que abrirme paso hasta la cima. Chicas, he estado en la cima. Me marché en la cima y ¿adivinen qué? Sigo en la cima. Es el mismo resultado. Seguiré estando en la cima. Así que sigan poniéndome obstáculos. No me importa. Si te acercas a mí, oh baby, te vas a quemar.»

Thunder Rosa vs. Lady Bird Monroe FULL MATCH pic.twitter.com/zWB6ihjQvx — GIFSkullX (@GIFSkullX) February 25, 2024

► El menú de Revolution