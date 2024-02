El ex campeón de Bellator y ONE Ben Askren se encuentra entre los que ven el evento principal de UFC 300 entre Alex Pereira y Jamahal Hill como una decepción.

Tras meses de especulación en los que nombres como Conor McGregor, Jon Jones e incluso Brock Lesnar y Ronda Rousey han circulado por la rumorología de las artes marciales mixtas, UFC 300 tiene por fin confirmado su emparejamiento de cartel.

En lugar de la mayor estrella del deporte o de un regreso sorpresa, la pelea estelar del 13 de abril verá el esperado siguiente paso en la división de peso semipesado, con el campeón Pereira poniendo su oro en juego por primera vez frente al ex titular Hill.

Aunque la mayoría ha calificado el combate de bueno, muchos lo han descartado como digno de encabezar el trascendental evento UFC 300. Evidentemente, Askren se sienta en el banquillo de los acusados. Evidentemente, Askren se sienta en ese campo …

► Ben Askren: Pereira vs. Hill no es digno para UFC 300

Durante el último episodio de su programa Funky & the Champ junto a Daniel Cormier, Askren dio su opinión sobre el tan esperado anuncio del UFC 300, que finalmente llegó en los momentos posteriores al evento numerado UFC 298 en Anaheim.

Haciendo su mejor imitación de entrenador de apoyo, «Funky» simpatizó con su ex empleador, diciéndole al CEO de UFC, Dana White, que hizo su mejor esfuerzo, pero al final todavía «nos decepcionó.»

«Sabes, esto es lo que les digo a mis atletas», dijo Askren. «Dana, te esforzaste al máximo. Trabajaste duro para conseguir algo. Nos decepcionaste un poco, ¡pero a veces pasa! No todos podemos ser los mejores cada vez»

«Ahora, estas son buenas peleas, este (evento principal) es una pelea divertida, esta es una gran tarjeta de lucha. Pero no se siente UFC 300ish, no lo hace», continuó Askren. «Necesitábamos algo un poco más grande, como Pereira vs. (Tom) Aspinall, Jon Jones regresando, (Conor) McGregor vs. (Michael) Chandler. Él (White) lo intentó, intentó que sucediera… Estaré encantado de verlo, pero no tiene la sensación de… ¿recuerdas UFC 100?».

Independientemente de las diversas opiniones que rodean el evento principal, UFC 300 parece ser una de las tarjetas más apiladas en la memoria reciente, que la promoción sin duda espera que se traduzca en una noche memorable de acción en Las Vegas.