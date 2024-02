Lex Luger sugiere que formará parte del retiro de Sting

Compañero de duplas de Sting durante años, con el que ganó, entre otras cosas, la Crockett Cup de 1988, y luego socio (aunque tambien rival) dentro de WCW, la carrera de Lex Luger no podría entenderse sin la de «The Icon».

Sin embargo, la estancia de Luger en WWE (1993-1994) permitió que hoy este tenga un puesto de embajador dentro del vasto organigrama del gigante estadounidense, mientras Sting, tras una muy breve etapa allí, hoy luce muy unido a AEW. Aunque como Luger expuso el pasado octubre, su contrato con WWE no le priva de confesar su gusto por la casa Élite.

«Ahora soy fan. Siento que formo parte de la familia de la lucha libre de una manera diferente a cuando estaba luchando. Siento que he llegado a un punto completo. Cuando voy a las convenciones de cómics y los aficionados se acercan con sus hijos y dicen: ‘Hey, este es el tipo que vi cuando tenía tu edad’, se trata de generaciones.

«Los aficionados a la lucha libre son especiales, no sé cómo explicarlo de otra manera, y ahora me siento como un aficionado. Estoy al tanto de lo que está sucediendo tanto en AEW como en WWE. A pesar de que tengo contrato con WWE, me encanta. Pasé de ser un luchador a ser un aficionado de la lucha libre y siento que formo parte de esta familia especial».