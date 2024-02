Fuego del Sol: «Espero hacer algo con William Regal»

Fuego del Sol concluyó su relación con AEW en 2023 y desde entonces ha estado luchando en la escena independiente. Sin ir más lejos, el pasado 23 de febrero luchó contra Blake Christian por el Campeoanto Mundial GCW en Touch The Sky. La popular Game Changer Wrestling también lo recibió el día 4 para disputar una lucha de parejas con Sam Stackhouse contra Chris Bey y Man Like DeReiss. Además, este año ha luchado también en promociones más pequeñas como SOAR o River City.

I have a giant bruise on my forehead from this. https://t.co/dfgumvuiho — Fuego Del Sol (@FuegoDelSol) February 25, 2024

► El presente de Fuego del Sol

Mientras, también ha estado buscando trabajar en compañías más grandes. Pero, ¿incluso la WWE? Nos hacemos esta pregunta porque durante su reciente entrevista en In The Weeds el luchador enmascarado habla de trabajar con William Regal, quien es el actual Vice President of Global Talent Development de la empresa. Por otro lado, también revela que ha estado en contacto con TNA, aunque menciona a Scott D’Amore, quien recientemente fue despedido de su rol como presidente.

«Hablé un poco con Scott D’Amore. Él me dijo: ‘Tommy Dreamer y Gail Kim. Ellos están a cargo de las relaciones con el talento. Ellos son con quienes deberías hablar.’ Tengo el número de Tommy, él me ha dicho que me tiene en mente. Por ahora, no hay nada seguro. Siempre he estado en contacto con William Regal del otro lado. William Regal ha tenido palabras amables sobre mí y espero que podamos hacer algo juntos«.

Tendremos que ver si próximamente nos llegan novedades sobre esas conversaciones.

¿Podríamos considerar esta como tal? Recordemos lo que decía en agosto:

«(…) Así que sea quien sea, cualquiera que sea la opción, ya sea ir a Orlando y hacer una prueba en NXT y estar allí, estoy dispuesto a eso. Si la puerta se vuelve a abrir en AEW en algún momento, estoy dispuesto a eso. Sería negligente si no mencionara que he hablado con algunos chicos en IMPACT, y es posible que pronto haga algo allí también. Además, hay oportunidades en las principales empresas independientes (…)».

Didn’t get the W but damn it was a hell of match between @FuegoDelSol and Blake Christian pic.twitter.com/7Tpl4htl9m — BigAnt (@JustBigAnt1) February 24, 2024