Lex Luger explica su rol en WWE y opina de AEW

Lex Luger fue una de las figuras clave de la lucha libre profesional estadoundiense en los ochentas y noventas y un elemento esencial de las Monday Night Wars de WWE y WCW cuando abandonó la primera para unirse a la segunda en el debut de Nitro. En la actualidad, está retirado y de cuando en cuando aparece en las noticias luchísticas por distintos motivos, cuando cuando en 2022 él contaba que si bien usa silla de ruedas todavía puede conducir y se encuentra saludable.

► Lex Luger, embajador de WWE y fan de AEW

En esta ocasión, traemos a The Total Package a SÚPER LUCHAS para hacernos eco de sus recientes declaraciones en AdFreeShows acerca de su rol presente en WWE. Porque 17 años después de su último combate (28 en la compañía) sigue relacionado contractualmente con la misma.

«Por supuesto, todavía soy embajador, lo cual es un gran asunto en WWE. Nos involucran en algunas actividades y trabajamos detrás de escena«.

Además, comparte su opinión sobre AEW:

«Ahora soy un fan. Siento que formo parte de la familia de la lucha libre de una manera diferente a cuando estaba luchando. Siento que he llegado a un punto completo. Cuando voy a las convenciones de cómics y los aficionados se acercan con sus hijos y dicen: ‘Hey, este es el tipo que vi cuando tenía tu edad’, se trata de generaciones.

«Los aficionados a la lucha libre son especiales, no sé cómo explicarlo de otra manera, y ahora me siento como un aficionado. Estoy al tanto de lo que está sucediendo tanto en AEW como en WWE, a pesar de que tengo contrato con WWE, me encanta. Pasé de ser un luchador a ser un aficionado de la lucha libre y siento que formo parte de esta familia especial».