Kevin Nash: «Por WWE no acudiré al retiro de Sting»

Cita histórica para Sting, para AEW y para la lucha libre, Revolution 2024 emanará el próximo 3 de marzo desde el Greensboro Coliseum de Greensboro (Carolina del Norte, EEUU). «The Icon» dirá entonces adiós a una carrera como luchador de 38 años que dio comienzo en 1985. La antigua estrella de WWE, WCW o TNA estará uniéndose a Darby Allin para defender el Campeonato Mundial de Parejas ante The Young Bucks en un combate al estilo tornado.

► Kevin Nash no acudirá al retiro de Sting

Habida cuenta de la importancia de esta fecha, es de suponer que estarán presentes muchos luchadores que no participen en el evento acompañando a Sting. No obstante, entre ellos no se encontrará Kevin Nash. No porque no se lo pidieran sino por su relación con WWE.

«Me pidió que fuera parte de ello. Solo dije que debido a mi posición con la empresa, con WWE, no podía. Ni siquiera podía estar allí. Si fuera en la multitud, sería… Él dijo que quería que estuviera allí porque fui uno de los chicos que ha estado con él durante toda la carrera. Estaba decepcionado. Yo estaba decepcionado. Sabía, pregunté. ¿Sabes cuando preguntas y hay ese silencio de tres o cuatro segundos, y es como, ‘Ok…’?», explica Nash en Kliq This.

El cartel de Revolution se presenta así (hasta ahora):