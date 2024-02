Tony Khan anuncia el «último AEW Dynamite de Sting»

Con todo lo que está dando de sí este inicio de año y potenciales bombazos informativos que podrían darse, espero que el retiro de Sting no quede eclipsado, cuando el veterano cuelgue las botas dentro de apenas una semana en AEW Revolution.

Sting terminará su carrera del mismo modo que la empezó, como competidor de duplas, con su primera (y última) defensa del Campeonato Mundial de Parejas AEW, junto a Darby Allin, ante los ahora de nuevo rudísimos y vicepresidentísimos The Young Bucks.

El combate hace tiempo que está vendido, más si cabe por el ataque de Matt y Nick Jackson sobre Sting, Allin y los hijos de «The Icon» justo después de celebrar la conquista de dicho cetro. Pero AEW no quiere dejar pasar la ocasión de que Sting también se despida del programa estrella de la empresa y de TBS, cadena donde tantas veces se emitieron sus combates.

Hoy, Tony Khan anuncia que el próximo Dynamite será el último de Sting, aunque con importante aclaración.

He may stop by in the future to say hello to the @AEW fans from time to time, but after next week, we all have to face the reality, it's over, Sting is retiring after #AEWRevolution and his last ever appearance as a professional wrestler on TBS is this Wednesday in Huntsville.