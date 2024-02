Cada viernes, los conocedores de la lucha libre esperamos con impaciencia la publicación del Wrestling Observer Newsletter que Dave Melter elabora cada semana desde 1982. Sobre todo, si en los últimos siete días se han disputado combates como el Michael Oku vs. Will Ospreay de RevPro High Stakes 2024.

Y es que ya en X (Twitter) el mismo día del duelo, Meltzer venía avisando de una lluvia de estrellas por su parte. Hoy confirmada con su review dentro del Newsletter, donde concede un total de ******.

«Michael Oku derrotó a Will Ospreay en 47 minutos y 11 segundos vía rendición con un half crab en el último combate de Ospreay en la escena independiente y uno de los mejores combates que he visto nunca […] El combate fue una revancha del encuentro de 2022 que fue quizás el mejor combate en cuanto a narrativa de los últimos años. El combate fue claramente un paso adelante y cuando lo comparas con el Bryan Danielson vs. Zack Sabre Jr. de la semana pasada, obviamente Danielson vs. Sabre fue mejor técnicamente porque el combate es todo lo bueno que podría ser un combate en cuanto a técnica. Pero este combate lo superó por ambiente, drama, construcción, narrativa y atleticismo. «Más aún, toda la presentación, desde la entrada de Ospreay a su promo de cierre produjeron 70 de los más increíbles y emocionales minutos que pueden verse […] Fue una de esas ocasiones donde el público ya había decidido que era un clásico antes siquiera de que se tocaran. Ambos tipos estuvieron tremendos, pero el público fue parte muy importante […] Para mí, fue uno de los mejores combates que he visto y la mayoría de comentarios de personas que lo vieron en vivo fueron que era el mejor combate que habían visto en vivo, entre la entrega del público ante un combate tan largo, el drama, la historia y lo bien que se construyó. Fue un combate donde los dos tipos salieron a hacer el combate de sus vidas y todo hizo ‘click’».

► Un 2024 prometedor

Así, el Michael Oku vs. Will Ospreay de RevPro High Stakes 2024 se convierte en la mejor lucha de lo que llevamos de año bajo los criterios de Dave Meltzer, por delante del Josh Alexander vs. Ospreay del episodio televisivo de TNA del pasado 18 de enero y del mencionado Bryan Danielson vs. Zack Sabre Jr. de NJPW The New Beginning In Osaka, ambos recibidores de 5.5 estrellas.

Para Ospreay, hablamos ya de su lucha meltzeriana número 35 (tomando distancia como competidor con más cantidad en su haber), para Oku es su segunda (la primera, el anterior choque con «The Assassin») y para RevPro la quinta; a juicio del periodista, la mejor producida por la promotora británica y en general la escena del archipiélago en toda su historia.

Y si ampliamos el foco, nunca habíamos visto tanta cantidad de luchas «5 Star» en los dos primeros meses de un año: siete por el momento. 2023 quedó como el mejor en cuanto a calidad «in-ring» y tal vez 2024 supere lo aparentemente insuperable.

Benno & JP: 5 Stars

Dave Meltzer: 6 Stars

Andy Quildan: ALL THE STARS



What have you got?



Watch the match that everyone is talking about now and give us your thoughts!



📺 https://t.co/dIQJlopTGz pic.twitter.com/7f9CEUj6uT — Revolution Pro (@RevProUK) February 23, 2024